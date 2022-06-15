  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

إغلاق المجال الجوي السويسري بسبب عطل معلوماتي

تاريخ النشر: 15/06/2022 - 08:51

إغلاق المجال الجوي السويسري بسبب عطل معلوماتي
توقف الرحلات الجوية بالكامل في مطار جنيف (gettyimages)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

أعلنت خدمة المراقبة الجوية "سكايغايد" في بيان أصدرته صباح اليوم الأربعاء، إغلاق المجال الجوي السويسري "حتى إشعار آخر" بسبب عطل معلوماتي أدى إلى توقف الرحلات في مطاري جنيف وزوريخ.

وقال البيان إن "عطلا تقنيا حدث في سكايغايد المجموعة السويسرية لخدمات الملاحة الجوية في الساعات الأولى من الصباح، وهذا سبب إغلاق المجال الجوي السويسري أمام حركة النقل لأسباب أمنية".

ولم تقدم الشركة أي تفسير لأسباب العطل مكتفية بالقول إن "إغلاق المجال الجوي سيطبق حتى إشعار آخر".

وأكدت أن الشركة "تأسف لهذا الحادث وعواقبه على عملائها وشركائها وركابها في مطاري جنيف وزوريخ، وتعمل جاهدة لإيجاد حل".

وكتب مطار جنيف كوانتران الدولي أن "كل عمليات الإقلاع والهبوط في مطار جنيف توقفت حتى الساعة 11,00" (09,00 ت غ).

وقالت متحدثة باسم مطار زوريخ، المطار الرئيسي الآخر في الدولة الواقعة في جبال الألب إن المطار يبقى مفتوحا على الرغم من توقف الرحلات.

وتم تحويل معظم الرحلات الجوية الدولية المتوجهة إلى سويسرا، إلى مطار ميلانو في شمال إيطاليا.

بودكاست عرب 48

#مطار جنيف
#سويسرا
#المجال الجوي
#إغلاق
#تعليق
#الرحلات الجوية

حوارات

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية
حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية

2022-05-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شحنات أسلحة ثقيلة لأوكرانيا وروسيا تعرض فتح ممر إنساني
شحنات أسلحة ثقيلة لأوكرانيا وروسيا تعرض فتح ممر إنساني

2022-06-15

بقرار من المحكمة الأوروبية: تعليق ترحيل اللاجئين من بريطانيا إلى رواندا
بقرار من المحكمة الأوروبية: تعليق ترحيل اللاجئين من بريطانيا إلى رواندا

2022-06-15

السعوديّة: أحكام بالسجن بحقّ قضاة ومسؤولين سابقين بتهمة "الفساد"
السعوديّة: أحكام بالسجن بحقّ قضاة ومسؤولين سابقين بتهمة "الفساد"

2022-06-14

الأكثر قراءة

إغلاق جامعة النجاح الأربعاء والخميس: إطلاق نار وإصابة طلبة باعتداء عناصر أمن

إغلاق جامعة النجاح الأربعاء والخميس: إطلاق نار وإصابة طلبة باعتداء عناصر أمن

2022-06-14
باقة الغربية: قتيل في جريمة إطلاق نار

باقة الغربية: قتيل في جريمة إطلاق نار

2022-06-14
كهانا: لو كان لدي كبسة زر لإخفاء العرب لضغطت عليها

كهانا: لو كان لدي كبسة زر لإخفاء العرب لضغطت عليها

2022-06-14
مقتل شاب من كفر برا في جريمة إطلاق نار

مقتل شاب من كفر برا في جريمة إطلاق نار

2022-06-14
مصرع شاب من أبو سنان بحادث طرق قرب جديدة المكر

مصرع شاب من أبو سنان بحادث طرق قرب جديدة المكر

2022-06-14