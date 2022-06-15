إغلاق المجال الجوي السويسري بسبب عطل معلوماتي

أعلنت خدمة المراقبة الجوية "سكايغايد" في بيان أصدرته صباح اليوم الأربعاء، إغلاق المجال الجوي السويسري "حتى إشعار آخر" بسبب عطل معلوماتي أدى إلى توقف الرحلات في مطاري جنيف وزوريخ.

وقال البيان إن "عطلا تقنيا حدث في سكايغايد المجموعة السويسرية لخدمات الملاحة الجوية في الساعات الأولى من الصباح، وهذا سبب إغلاق المجال الجوي السويسري أمام حركة النقل لأسباب أمنية".

ولم تقدم الشركة أي تفسير لأسباب العطل مكتفية بالقول إن "إغلاق المجال الجوي سيطبق حتى إشعار آخر".

وأكدت أن الشركة "تأسف لهذا الحادث وعواقبه على عملائها وشركائها وركابها في مطاري جنيف وزوريخ، وتعمل جاهدة لإيجاد حل".

وكتب مطار جنيف كوانتران الدولي أن "كل عمليات الإقلاع والهبوط في مطار جنيف توقفت حتى الساعة 11,00" (09,00 ت غ).

وقالت متحدثة باسم مطار زوريخ، المطار الرئيسي الآخر في الدولة الواقعة في جبال الألب إن المطار يبقى مفتوحا على الرغم من توقف الرحلات.

وتم تحويل معظم الرحلات الجوية الدولية المتوجهة إلى سويسرا، إلى مطار ميلانو في شمال إيطاليا.