هجوم على معبد للسيخ في كابُل

سمع دوي انفجارات أعقبها إطلاق نار، صباح اليوم، السبت، في معبد للسيخ في العاصمة الأفغانية كابُل، في حين أفادت تقارير بتعرض المعبد لهجوم انتحاري.

وقال الناطق باسم الداخلية الأفغانية، عبد النافع تكور، في بيان مقتضب، إن انتحاريين دخلوا إلى معبد للسيخ في منطقة كارتي بروان.

وأضاف أن قوات الأمن طوقت المنطقة، وحاصرت الانتحاريين داخل المعبد.

ولفت إلى أن الانتحاريين ألقوا قنبلة يدوية على المعبد قبل دخوله، ما أدى إلى إصابة اثنين نقلا إلى المستشفى.

وأفاد المسؤول الأفغاني بأن مهاجمًا انتحاريًا خارج المعبد حاول تفجير سيارة مفخخة داخل تجمع للناس، لكنها انفجرت قبل الوصول إلى الهدف، من دون أن يؤدي ذلك إلى أي أضرار.

بدوره، قال مسؤول في المعبد إنه "كان يوجد نحو 30 شخصا داخل المعبد. لا نعرف كم منهم على قيد الحياة أو كم عدد القتلى. حركة طالبان لا تسمح لنا بالدخول ولا نعرف ماذا نفعل"

من جانبه، قال أحد زعماء طائفة السيخ في كابُل، في حديث لـ"فرانس برس": "سمعتُ إطلاق نار وانفجارات مصدرها" معبد السيخ.

وحاصرت قوات "طالبان" المنطقة من كل الأطراف، ومنعت الدخول إليها، كما أغلقت الطرق الرئيسية المؤدية إلى غرب كابُل.

ولم تتبنَّ أي جهة مسؤولية الهجوم حتى الآن، غير أن معظم الهجمات التي شُنّت على الأقليات في أفغانستان تبناها تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتشهد أفغانستان هذه الأيام موجة من أعمال العنف، رغم تأكيد "طالبان" استتباب الأمن في كلّ ربوع البلاد، ما يؤدي إلى إثارة الذعر والخوف في أوساط سكان البلاد.