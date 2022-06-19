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ألمانيا: إجلاء 700 شخص بسبب حريق غابات قرب برلين

تاريخ النشر: 19/06/2022 - 22:02

ألمانيا: إجلاء 700 شخص بسبب حريق غابات قرب برلين
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أجلت السلطات الألمانية، الأحد، نحو 700 شخص قرب برلين، بسبب حريق امتد على مساحة نحو 100 هكتار، بينما تضرب موجة حر استثنائية البلاد، وجزءا من أوروبا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن متحدث باسم منطقة بوتسدام ميتلمارك، القول إنه تم إخلاء "ثلاثة أحياء" في مدينة تريوينبرايتزن الواقعة في براندنبورغ، المحيطة بالعاصمة الألمانية، أي "نحو 700 شخص".

(Getty Images)

وأتى الحريق الذي اندلع مساء الجمعة بحسب وسائل إعلام محلية، على نحو مئة هكتار في هذه المنطقة الريفية في محيط بلدية تريوينبرايتزن حيث يعيش ثمانية آلاف نسمة.

وكتبت رئاسة البلدية عبر "تويتر" متوجهة إلى سكان الحي: "نطلب من جميع السكان مغادرة منازلهم (...) هذا ليس اختبارا".

(Getty Images)

وتم إنشاء مساكن طوارئ في مبنى البلدية.

وفي 2018 شهدت هذه المنطقة حريقا التهم 400 هكتار من الغابات.

والرياح القوية تساهم خصوصا في انتشار الحريق بسرعة وتجعل عمل قوات التدخل صعبا، بحسب السلطات.

وقالت السلطات، السبت، إن رقعة الحريق اتسعت "سريعا".

(Getty Images)

وتقدم عدة مروحيات تابعة للشرطة الفدرالية والجيش دعما جويا لعناصر الإطفاء، وتجلب المياه من بحيرة قريبة من المنطقة وفقا لصور نشرها الجيش الألماني.

ويأتي هذا الحريق في وقت يشهد قسم من ألمانيا وأنحاء أخرى في أوروبا موجة حر استثنائية غير مسبوقة منذ أيام.

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