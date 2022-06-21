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مصر: حبس شاب أقرّ بقتل طالبة أمام جامعتها لرفضها الارتباط به

تاريخ النشر: 21/06/2022 - 16:37

مصر: حبس شاب أقرّ بقتل طالبة أمام جامعتها لرفضها الارتباط به
الشابة المغدورة نيرة
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قرّر النائب العام المصريّ، حمادة الصاوي حبس شاب احتياطيا، بعد أن أقرّ بقتل طالبة أمام جامعتها بمدينة المنصورة في دلتا النيل، إثر رفضها الارتباط به في واقعة أثارت غضب واستياء المصريين على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان للنائب العام، صدر ليل الإثنين - الثلاثاء، أنه "أمر بحبس المتهم محمد عادل، أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل الطالبة نيرة عمدًا مع سبق الإصرار أمام جامعة المنصورة"، بمحافظة الدقهلية.

وانتشر أمس الإثنين عبر موقع "فيسبوك" مقطع فيديو لشاب يطعن فتاة في الشارع، قبل أن يمسك به المارة.

بعيد ارتكاب الجريمة، فيما كانت الشابة ملقاة على الأرض

ووفق بيان النائب العام، فقد "أقر (المتهم) بارتكابه جريمة قتل المجني عليها عمدًا، مع سبق الإصرار للخلافات التي كانت بينهما، ورفضها الارتباط به".

كذلك، أكدت شهادة الشهود وبينهم والدا الفتاة "تعرض المتهم الدائم للمجني عليها على إثر فشل علاقتهما ورفضها لشخصه، وعقدهم جلسات عرفية وتحريرهم محاضر رسمية ضده منذ ما يربو على شهرين لأخذ تعهده بعدم التعرض لها"، بحسب البيان.

وأثار شريط الفيديو القصير، الغضب بين المصريين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكتب أحد المستخدمين: "حادث مؤلم وجريمة شنيعة بكل ما تعنيه الكلمة، تستوجب على المجتمع كله مزيدًا من العناية بأولادهم وتنشئتهم على القيم الأصيلة وتنمية الوازع الديني لديهم".

فيما كتبت مستخدمة أخرى عبر "فيسبوك": "يجب أن يكون عقابه عبرة للجميع حتى لا يتكرر مرة أخرى .. ما حدث كأفلام الرعب".

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