الملك عبد الله يزور الإمارات

أعلن الأردن، اليوم الخميس، مغادرة الملك عبد الله الثاني إلى أبو ظبي، للقاء رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان، أن الملك عبد الله غادر البلاد متوجّها إلى أبوظبي، في زيارة عمل يلتقي خلالها مع الرئيس الإماراتي.

ولم يحدد الديوان الملكي مدّة الزيارة، كما لم يوضح جدول الأعمال.

وتأتي زيارة الملك عبد الله الثاني للإمارات عقب انتهاء جولةٍ إقليمية لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، شملت مصر والأردن وتركيا.

وفي الفترة الماضية، ازداد حراك القادة العرب في إطار تحسين العلاقات والتنسيق لتوحيد المواقف.

ويتزامن ذلك مع اقتراب قمةٍ عربية - أميركية في السعودية، يشارك فيها الرئيس الأميركي، جو بايدن، منتصف شهر تموز/ يوليو المقبل.