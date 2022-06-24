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الكرملين: ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبيّ "شأن أوروبيّ داخليّ"

تاريخ النشر: 24/06/2022 - 16:15

الكرملين: ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبيّ "شأن أوروبيّ داخليّ"
علما أوكرانيا والاتحاد الأوروبيّ (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

وصف الكرملين، اليوم الجمعة، قرار الدول الأوروبية السبع والعشرين، منح أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشّح لعضوية الاتحاد الأوروبي، بأنّه "شأن أوروبيّ داخليّ"، في خضم الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف: "هذا شأن داخلي في أوروبا"، مشيرا إلى أنه "من المهم" بالنسبة لموسكو "ألا تحمل هذه الإجراءات مشاكل لروسيا و(...) لعلاقات هذه الدول مع روسيا".

كذلك، أمل في ألا يؤدي ذلك إلى تدهور العلاقات بين موسكو وبروكسل التي وصلت بالفعل إلى مستوى منخفض جدا "إلى حدّ أنه من الصعب للغاية زيادة تدهورها".

ومن ناحية أخرى، ندد بيسكوف بنية مولدوفا بأن "تصبح أوروبية أكثر من الأوروبيين أنفسهم".

وذكّر بأنّ تركيا المرشّحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، منذ عشرين عاما، "لم تتمكن من التقدّم إلى ما هو أبعد من ذلك. ولكنّها في الوقت ذاته باتت دولة سيدة ومستقلة".

ووافق القادة السبعة والعشرون الخميس خلال قمتهم على منح أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشح للاتحاد الأوروبي. ويُطلق هذا القرار إجراء طويلا ومعقّدا قبل الوصول إلى قبول العضوية.

ويجب على جورجيا التي تريد أيضا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي القيام بإصلاحات من أجل الحصول على هذا الوضع. ومن المقرّر أن تشهد العاصمة تبليسي، مساء الجمعة، تنظيم تظاهرة كبيرة لدعم التطلّعات الأوروبية لهذا البلد القوقازي.

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