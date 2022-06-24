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انتهاك حقوق النساء بأفغانستان: جلسة أممية طارئة الأسبوع القادم

تاريخ النشر: 24/06/2022 - 20:40

انتهاك حقوق النساء بأفغانستان: جلسة أممية طارئة الأسبوع القادم
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب
تحرير: ربيع سواعد

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة الأسبوع القادم لتناول قضية انتهاك حقوق النساء والفتيات في أفغانستان منذ سيطرة طالبان على الحكم قبل نحو عام.

وذكر المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان، رونالدو غوميز، اليوم الجمعة، أنه "ستتم مناقشة القضية يوم 1 تموز/يوليو ضمن الجلسة الصيفية المستمرة، بطلب من الاتحاد الأوروبي وفرنسا".

وكتب سفيرا الاتحاد الأوروبي وفرنسا في خطاب إلى الجلسة، أنها "قلقان للغاية بشأن التقويض المتزايد لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات من قبل طالبان منذ عودتهم إلى الحكم في آب/أغسطس الماضي".

وأشارا إلى قيود طالبان على التعليم والتوظيف وحرية الحركة والمشاركة الكاملة في الحياة العامة، ودعيا المجلس المكون من 47 دولة لبحث تبني قرار بهذا الشأن.

وكتبت سفيرة الاتحاد الأوروبي، لوته كنودزن، وسفير فرنسا جيروم بونافون، في خطابهما أن "مسودة قرار ستقدم في أسرع وقت ممكن".

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#مجلس حقوق الإنسان
#الأمم المتحدة
#أفغانستان
#طالبان
#فرنسا
#الاتحاد الأوروبي

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