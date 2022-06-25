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لإجراء مفاوضات "حاسمة": وزير خارجية الاتحاد الأوروبي في طهران

تاريخ النشر: 25/06/2022 - 10:57

لإجراء مفاوضات "حاسمة": وزير خارجية الاتحاد الأوروبي في طهران
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

وصل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى طهران، ليل الجمعة - السبت، لمحاولة استئناف المحادثات حول الملف النووي الإيراني، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي أوروبي.

وقال المصدر إن بوريل سيلتقي صباح السبت وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين، لإجراء مفاوضات وصفت بـ"الحاسمة" تتعلق بالمشروع النووي الإيراني والمفاوضات المتعلقة بها.

وكان بوريل قد كتب في تغريدة على "تويتر"، مساء الجمعة، أن "الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق (النووي الإيراني المبرم في 2015) والتغلب على الخلافات الحالية".

وتأتي زيارة بوريل لطهران في وقت تشهد المحادثات التي انطلقت في فيينا في نيسان/ أبريل 2021 بين إيران والقوى الكبرى (روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا)، جمودا منذ آذار/ مارس.

وتهدف هذه المناقشات إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الدولي الموقع في 2015، ويتضمن قيودا على البرنامج النووي الإيراني وانسحبت منه واشنطن في 2018 في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وإلى إعادة إيران إلى الالتزام بتعهداتها في هذا الاتفاق.

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#وزير خارجية الاتحاد الأوروبي
#جوزيب بوريل
#طهران
#الاتفاق النووي

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