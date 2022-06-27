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حلفاء الناتو نحو زيادة القوات عالية التأهّب إلى أكثر من 300 ألف

تاريخ النشر: 27/06/2022 - 16:41

حلفاء الناتو نحو زيادة القوات عالية التأهّب إلى أكثر من 300 ألف
ينس ستولتنبرغ (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الإثنين، أن دوله ستزيد القوات عالية التأهّب إلى "أكثر بكثير من 300 ألف" جندي، في وقت تعزز دفاعاتها على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال ستولتنبرغ قبيل قمة للناتو مرتقبة هذا الأسبوع في مدريد "أظن أن الحلفاء سيعلنون بوضوح أنهم يعتبرون روسيا التهديد الأكثر أهمية والأكثر مباشرة لأمننا".

وأضاف أنّ "هذه القمة ستكون نقطة تحوّل وسيتم اتخاذ عدة قرارات مهمّة فيها"، مؤكدا: "سنعزّز مجموعاتنا القتالية في الجزء الشرقي من التحالف إلى مستويات ألوية".

وفيما تمّ إنشاء ثماني مجموعات قتالية مقرّها ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا وبولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا، أوضح ستولتنبرغ أنّه سيتمّ تعزيزها بوحدات "محدّدة سلفا" في دول الحلف الأخرى، والتي سيتم استدعاؤها للتدخّل في هذه البلدان حيث سيجري وضع الأسلحة الثقيلة مسبقا.

وأضاف أنّ الحلف سيعمل أيضا على "إحداث تحويل في قوة الاستجابة" التي يبلغ قوامها 40 ألف جندي، وزيادة عدد قواته عالية التأهب إلى "أكثر بكثير" من 300 ألف جندي.

وأكد أنّ "هذه الإجراءات مجتمعة تشكل أكبر إصلاح لدفاعنا الجماعي ووجودنا منذ الحرب الباردة. وللقيام بذلك، يجب أن نستثمر أكثر".

وتعهّد الحلفاء بتخصيص 2 في المئة من ناتجهم المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي في العام 2024، ولكن تسعة فقط من الأعضاء الثلاثين وصلوا إلى هذا الهدف في العام 2022 (اليونان، الولايات المتحدة، بولندا، ليتوانيا، استونيا، المملكة المتحدة، لاتفيا، كرواتيا وسلوفاكيا).

ووصلت فرنسا إلى 1,90 في المئة وإيطاليا إلى 1,54 في المئة وألمانيا إلى 1,44 في المئة. أما إسبانيا، الدولة المنظمة للقمة، فقد حلّت في المرتبة ما قبل الأخيرة في اللائحة بوصولها إلى نسبة 1,01 في المئة، وذلك قبل لوكسمبورغ (0,58 في المئة)، بحسب أرقام نشرها الناتو الاثنين.

وقال ستولتنبرغ: "من أجل الرد على التهديد يصبح هدف الـ2 في المئة اساسا أكثر منه سقفا".

وأضاف أنّ "19 حليفا وضعوا خططا واضحة للوصول إلى هذا الهدف بحلول العام 2024 وخمسة آخرون قدّموا تعهّدات ملموسة".

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#الحرب الروسية الأوكرانية
#ناتو
#حلف شمال الأطلسي
#زيادة قوات الناتو

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