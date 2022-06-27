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زلزال أفغانستان: نداء أمميّ "عاجل" لتوفير 110 ملايين دولار

تاريخ النشر: 27/06/2022 - 23:46

زلزال أفغانستان: نداء أمميّ "عاجل" لتوفير 110 ملايين دولار
(Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أطلقت الأمم المتحدة، الإثنين، نداءً إنسانيا طارئا، لتوفير 110 ملايين دولار، لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي وقع في أفغانستان، الأربعاء الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية باكتيكا شرقي أفغانستان، أكثر من 1500 قتيل ونحو 2000 مصاب.

وبلغت قوة الزلزال 6.1 درجات على مقياس ريختر، ووقع شرقي أفغانستان على بعد 46 كيلو مترا من ولاية خوست الواقعة على الحدود مع باكستان.

وقال دوجاريك: "أطلق فريق الأمم المتحدة في أفغانستان اليوم نداءً طارئًا في أعقاب الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي".

وأضاف: "يدعو النداء إلى تقديم 110 ملايين دولار لمساعدة 362 ألف شخص بشكل عاجل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في المناطق الأشد تضرراً في مقاطعتي باكتيكا وخوست".

وتابع: "هذا النداء الجديد هو جزء من خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام، والتي تتطلب 4.4 مليارات دولار، لكنها تعاني من نقص كبير في التمويل بما يزيد قليلاً عن الثلث".

وزاد: "نحن وشركاؤنا نستعير الإمدادات والموظفين والموارد من البرامج الإنسانية الأخرى".

ولفت إلى أن "منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، قرر الجمعة الماضي، صرف 10 ملايين دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ للمساعدة في دعم المراحل الأولية من مساعدتنا للشعب في أفغانستان".

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#أفغانستان
#زلزال

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