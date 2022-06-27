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قتلى جرّاء ضربة صاروخيّة روسيّة على مركز تسوّق "مكتظ" في أوكرانيا

تاريخ النشر: 27/06/2022 - 20:07

قتلى جرّاء ضربة صاروخيّة روسيّة على مركز تسوّق "مكتظ" في أوكرانيا
المركز التجاري بعد الهجوم الروسي (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

استهدف صاروخ روسي، اليوم الإثنين، مركز تسوق "مكتظًا جدًا" في كريمنتشوك بوسط أوكرانيا، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب ما أوردت السلطات، مشيرة إلى أن الحصيلة قد تكون مرتفعة للغاية.

وبحسب نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، كيريلو تيموشينكو، قُتل شخصان على الأقل، وجُرح 20 آخرون تسعة منهم إصاباتهم خطيرة. وأكد عبر "تليغرام" أن "عمليات الإنقاذ مستمرة".

(Getty Images)

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عبر "فيسبوك": "أطلق المحتلون صاروخا على مركز تجاري كان يتواجد فيه أكثر من ألف مدني. المركز التجاري يحترق وعمال الإنقاذ يكافحون النيران. ومن المستحيل تخيل عدد الضحايا".

وأرفق زيلينسكي رسالته بمقطع فيديو يظهر النيران في مركز التسوق الذي تصاعدت منه سحب دخان كبيرة، وعربات إطفاء وعشرات الأشخاص في الموقع.

(Getty Images)

من جهته، قال رئيس بلدية المدينة، فيتالي ماليتسكي، إن "الضربة الصاروخية على كريمننشوك أصابت مكانًا مزدحمًا للغاية لا علاقة له بالأعمال القتالية".

وأضاف ماليتسكي: "هناك قتلى وجرحى، وستنشر تفاصيل أخرى".

وندد الحاكم الإقليمي دميترو لونين بـ"جريمة حرب" و"جريمة ضد الإنسانية"، وكذلك بـ"عمل إرهابي سافر ومستهتر ضد السكان المدنيين".

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