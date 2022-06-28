إيران تعلن تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة في فوردو

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الثلاثاء، قيام طهران بتشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة في منشأة فوردو الواقعة على بعد أكثر من 100 كيلومتر من جنوب العاصمة طهران، خلال الفترة الماضية.

وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني على هامش ندوة في طهران، تعليقًا على أنباء وتقرير للوكالة الدولية الطاقة الذرية، يوم 21 حزيران/ يونيو الجاري، حول تركيب إيران هذه الأجهزة في منشأة فوردو التي يحظر الاتفاق النووي المبرم عام 2015 القيام بتخصيب اليورانيوم فيها.

وقال إسلامي إن تشغيل هذه الأجهزة جاء في إطار قانون "الإجراء الإستراتيجي لإلغاء العقوبات" الأميركية، وفقُا لوكالة "إيسنا" الإيرانية.

وكان مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران، قد أقر قانون "الإجراء الإستراتيجي لإلغاء العقوبات"، في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، لاتخاذ خطوات نووية تجبر الطرف الآخر على رفع العقوبات.

منشأة في أصفهان (Getty Images)

وتشمل الخطوات الإيرانية رفع مستوى التخصيب وكذلك إلغاء العمل بالبروتوكول الإضافي الذي يحكم الرقابة الدولية على البرنامج النووي الإيراني بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في أيار/ مايو 2018.

وبموجب "خطة العمل الشاملة المشتركة" (الاسم الرسمي للاتفاق النووي من العام 2015)، منعت إيران من تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو، وسمح لها بتخصيب ذلك بنسبة 3.67% في منشأة نطنز الواقعة في أصفهان وسط البلاد.

وفي إطار تنفيذ المرحلة الرابعة من خفض تعهداتها النووية ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018، قامت إيران بتفعيل منشأة فوردو الحساسة، واستئناف تخصيب اليورانيوم فيها عند مستوى 5%، اعتبارًا من 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ذكرت في تقرير أوردته وكالة "رويترز" في 21 حزيران/ يونيو الجاري، أن إيران تصعد من وتيرة تخصيب اليورانيوم من خلال الاستعداد لاستخدام مجموعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر-6) في موقع فوردو تحت الأرض، التي يمكنها التبديل بسهولة أكبر بين مستويات التخصيب.

وجاء في تقرير وكالة الطاقة الذرية السري للأعضاء أنّ مفتشي الوكالة تحققوا من أن إيران مستعدة لضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم، وهو المادة التي تخصبها أجهزة الطرد المركزي، في المجموعة الثانية من اثنتين، من أجهزة (آي.آر-6) في فوردو، وهو موقع مقام داخل جبل.