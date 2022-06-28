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كولومبيا: مصرع 49 سجينا أثناء محاولة فرار من سجن 

تاريخ النشر: 28/06/2022 - 17:52

كولومبيا: مصرع 49 سجينا أثناء محاولة فرار من سجن 
(توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي ما لا يقل عن 49 سجينا حتفهم، وأصيب العشرات، فجر اليوم الثلاثاء، خلال محاولة للهروب من سجن في جنوب غرب كولومبيا، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" نقلا عن متحدث باسم مديرية السجون الكولومبية، لم تسمّه.

وقال المتحدث: "هناك حتى الآن 49 قتيلا" موضحا أن "الحصيلة أولية وقد ترتفع".

ونقل "راديو كاراكول" عن السلطات أن المأساة وقعت خلال محاولة هروب أعقبها حريق.

وأصيب بحسب الإذاعة أكثر من 40 شخصًا.

ونشر الرئيس المنتهية ولايته إيفان دوكي، تغريدة عبر فيها عن تضامنه مع أقارب الضحايا، من دون أن يعلن عن حصيلة الحادثة.

وقال دوكي: "نأسف للأحداث التي وقعت بسجن في تولوا بفالي ديل كاوكا".

وأضاف: "لقد أصدرت تعليمات لتوضيح هذا الوضع الرهيب. تضامني مع أسر الضحايا".

وتعدّ أعمال الشغب الدامية شائعة في سجون أميركا اللاتينية، وقد قضى في الإكوادور المجاورة لكولومبيا نحو 400 سجين في ستة أعمال شغب منذ مطلع عام 2021.

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#كولومبيا
#ة السجون الكولومبية
#مصرع 49 سجينا

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