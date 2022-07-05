  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

"الناتو" يطلق عملية المصادقة على عضوية السويد وفنلندا

تاريخ النشر: 05/07/2022 - 14:48

"الناتو" يطلق عملية المصادقة على عضوية السويد وفنلندا
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أطلقت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، الثلاثاء، إجراءات المصادقة على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، في قرار يعد تاريخيا لدولتين شماليتين دفعتهما إليه الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا.

وأعلن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، قبل أن يوقع سفراء الدول الأعضاء في الحلف هذه البروتوكولات خلال احتفال أقيم في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل أن "توقيع بروتوكولات الانضمام يطلق عملية المصادقة في كل من الدول الأعضاء".

وأضاف "عندما نصبح 32 عضوا سنكون أقوى في وقت نواجه فيه أخطر أزمة أمنية منذ عقود".

وذكّر بأنه "بعد أسابيع من المحادثات المكثفة حول المخاوف الأمنية التي طرحتها تركيا، تم التوصل إلى أرضية مشتركة ودعت قمة مدريد البلدين المرشحين للانضمام إلى الناتو".

ووافقت تركيا على إطلاق هذه العملية خلال قمة قادة الحلف في مدريد، لكن الرئيس رجب طيب إردوغان ذكّر الدولتين الشماليتين بالشروط الواجب توافرها.

وقال في مؤتمر صحافي "إذا قامتا بواجبهما، سنقدم (مذكرة التفاهم) إلى البرلمان (لإقرارها). وإذا لم تفعلا ذلك، لن نرسلها إلى البرلمان".

وأشار إردوغان إلى "وعد قطعته السويد" بشأن "ترحيل 73 إرهابيًا". وجاء هذا الوعد في مذكرة وقعها قادة الدول الثلاث في مدريد، الثلاثاء، قبل افتتاح القمة.

وتطالب أنقرة ستوكهولم منذ سنوات بترحيل مقاتلين أكراد وأشخاص مقرّبين من حركة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات التركية بمحاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016.

وشاركت وزيرة الخارجية السويدية آن لينده ونظيرها الفنلندي بيكا هافيستو في المناقشات النهائية في مقر المنظمة في بروكسل، الإثنين.

وقال وزير الخارجية الفنلندي، الثلاثاء، قبل توقيع بروتوكولات الانضمام "نأمل في أن تتم المصادقة بسرعة".

من جانبها، قالت نظيرته السويدية "توقيع بروتوكولات الانضمام يمنحنا مكانة البلد الضيف" في الحلف.

لكنّ البلدَين المرشحَين لن يستفيدا من الحماية المنصوص عليها في المادة 5 للدفاع المتبادل في حال وقوع هجوم طالما أن الدول الأعضاء الثلاثين لم تصادق على عضويتهما.

بودكاست عرب 48

#حلف الناتو
#حلف شمال الأطلسي
#فنلندا
#السويد
#طلب
#انضمام

حوارات

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اليمن: قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن للأسلحة
اليمن: قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن للأسلحة

2022-07-05

الأردن: أب يقتل طفلتيه ويدفنهما بمحيط المنزل
الأردن: أب يقتل طفلتيه ويدفنهما بمحيط المنزل

2022-07-05

الجزائر تحتفل بالذكرى الستين للاستقلال: صدام مع إرث الاستعمار
الجزائر تحتفل بالذكرى الستين للاستقلال: صدام مع إرث الاستعمار

2022-07-05

الأكثر قراءة

ريناوي يروي تفاصيل حادثة العقبة:

ريناوي يروي تفاصيل حادثة العقبة: "زوجتي وابني بين الحياة والموت"

2022-07-04
30 قتيلا وجريحا جرّاء إطلاق نار استهدف مسيرة احتفاليّة في مدينة هايلاند بارك الأميركيّة

30 قتيلا وجريحا جرّاء إطلاق نار استهدف مسيرة احتفاليّة في مدينة هايلاند بارك الأميركيّة

2022-07-04
واشنطن: الرصاصة التي قتلت الشهيدة شيرين أبو عاقلة لا تتيح استخلاص نتيجة نهائية

واشنطن: الرصاصة التي قتلت الشهيدة شيرين أبو عاقلة لا تتيح استخلاص نتيجة نهائية

2022-07-04
سلاح الجو الإسرائيلي يخفق باعتراض طائرتين مسيرتين لحزب الله

سلاح الجو الإسرائيلي يخفق باعتراض طائرتين مسيرتين لحزب الله

2022-07-04
النيابة العامّة الفلسطينيّة تؤكد

النيابة العامّة الفلسطينيّة تؤكد "عدم صحة" الادّعاء الأميركيّ: المقذوف قابل للمطابقة مع السلاح

2022-07-04