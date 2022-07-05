"بن آند جيري" تقاضي الشركة الأم لمنع بيع منتجاتها في المستوطنات

رفعت شركة "بن آند جيري" دعوى قضائية، الثلاثاء، ضد الشركة الأم "يونيليفر"، لوقف بيع فرعها في إسرائيل إلى شركة محلية حاصلة على ترخيص، قائلة إن بيع البوظة (المثلجات) التي تنتجها الشركة، في الضفة الغربية المحتلة، يتعارض مع قيمها.

وبحسب الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن، فإن البيع المعلن في 29 حزيران/ يونيو الماضي، يهدد بتقويض سلامة علامة "بن آند جيري" التجارية التي احتفظ مجلس إدارتها بحق حمايتها عندما استحوذت "يونيليفر" على الشركة في عام 2000.

وجاء في الدعوى أن من الضروري إصدار أمر قضائي يمنع نقل الشركة وما يتعلق بها من علامات تجارية إلى "آفي زينجر"، الذي يدير شركة "أميركان كواليتي برودكتس" المحدودة، بهدف "حماية العلامة التجارية والصورة المجتمعية للشركة التي أمضت بن آند جيري عقودا في بنائها".

وقالت "بن آند جيري" إن مجلس إدارتها صوت لصالح رفع الدعوى القضائية بواقع خمسة أصوات مؤيدة مقابل صوتين رافضين لعضوين بالمجلس عينتهما "يونيليفر".

ويسلط هذا النزاع الضوء على التحديات التي تواجه العلامات التجارية الاستهلاكية فيما يتعلق باتخاذ موقف إزاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبر، وفقا للقانون الدولي، غير قانونية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد شكلت الحكومة الإسرائيلية طاقما يضم مندوبين عن عدة وزارات، بينها الخارجية والاقتصاد والقضاء، بهدف تنفيذ حملة لممارسة ضغط شديد على شركة "بن آند جيري" الأميركية وشركة "يونيليفر" البريطانية - الهولندية التي كانت قد استحوذت على الشركة.

وهدفت الحملة إلى دفع الشركتين إلى الدخول في مفاوضات مع إسرائيل من أجل تغيير القرار بشأن توقف "بن آند جيري" عن بيع منتجاتها في المستوطنات في الضفة الغربية بحلول نهاية العام الجاري. وكانت إسرائيل قد تمكنت على مدار سنواتمن منع مقاطعة الشركة الأميركية للمستوطنات.

ورفضت "يونيليفر" طلبات الحكومة الإسرائيلية بوضع "فيتو" ضد قرار "بن أند جيري"، وذلك قبل إعلان الأخيرة عن قرارها بمقاطعة المستوطنات، في 19 تموز/يوليو 2021.