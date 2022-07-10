البرتغال: جهود مكثّفة لإخماد حرائق نشطة في الغابات

تكثّف السلطات البرتغالية جهودها، اليوم الأحد، من خلال تجنّد 3 آلاف إطفائي في إخماد حرائق غابات تقول السلطات إنها أسفرت عن إصابة تسعة وعشرين شخصًا.

وأشارت السلطات إلى أن اثني عشر من عناصر الإطفاء وسبعة عشر مدنيا، احتاجوا إلى مساعدة طبية لعلاج الإصابات الطفيفة التي سببتها الحرائق، حسبما أفاد التلفزيون البرتغالي الرسمي ووسائل إعلام محلية أخرى.

بحلول ظهر اليوم الأحد، أعلنت وكالة الحماية المدنية البرتغالية أن أكثر من ثلاثة آلاف إطفائي يشاركون في مكافحة الحرائق النشطة.

وقام الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، بتنشيط برنامج الأسطول الجوي للمساعدة في مكافحة الحرائق، الذي يسمح للدول الأعضاء بتقاسم الموارد لمساعدة البرتغال.

إسبانيا، التي عانت هي الأخرى من حرائق غابات في الآونة الأخيرة، سارعت للاستجابة بتجهيز طائرتي إطفاء لإرسالهما إلى جارتها في شبه الجزيرة الأيبيرية، وفقًا لمفوض الأزمات في الاتحاد الأوروبي يانيز لينارتشيتش.

وقالت حكومة البرتغال إنها نشرت ستين طائرة لدعم أطقمها الأرضية.

لطالما عانت البرتغال من حرائق غابات هائلة ومأساوية في بعض الأحيان.

في عام 2017، لقي أكثر من مائة شخص حتفهم في حرائق غابات خرجت عن السيطرة.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن "التغير المناخي دفع القارة لمواجهة واحدة من أصعب سنواتها بسبب الكوارث الطبيعية مثل الجفاف وحرائق الغابات".

أجّل رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، خططا لزيارة موزمبيق هذا الأسبوع "في ضوء توقعات الطقس التي تشير إلى تفاقم كبير للغاية لخطر (اندلاع) حرائق في المناطق الزراعية".