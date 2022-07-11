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السودان: المحتجون على الانقلاب يفضون اعتصامين في الخرطوم

تاريخ النشر: 11/07/2022 - 14:42

السودان: المحتجون على الانقلاب يفضون اعتصامين في الخرطوم
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن منظمو الاعتصامات التي انطلقت قبل عشرة أيام في العاصمة السودانية، الخرطوم، لمطالبة الجيش بإعادة السلطة إلى المدنيين، أنهم فضّوا اثنين من اعتصاماتهم الأربعة في العاصمة السودانية، اليوم، الإثنين.

في 30 حزيران/ يونيو الماضي، قتلت قوات الأمن تسعة متظاهرين مناهضين للانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش، وفق لجنة أطباء السودان المركزية المؤيدة للديمقراطية.

في اليوم التالي، وتحت صدمة القمع العنيف، أعلن المحتجون تنظيم اعتصامات مفتوحة وأقاموا أربعة مخيمات: اثنان في وسط الخرطوم وواحد في الضاحية الشمالية الغربية لأم درمان وآخر في الضاحية الشمالية الشرقية للخرطوم شمال.

وبعد أربعة أيام من التحركات، أعلن قائد انقلاب تشرين الأول/ أكتوبر 2021، الفريق عبد الفتاح البرهان، بعد أن تخلى عن شركائه المدنيين وأوقف عملية التحول الديمقراطي في البلاد، أنه يريد إفساح المجال لتشكيل حكومة من المدنيين.

ولم يقتنع الشارع بإعلان البرهان الذي رأى فيه مناورة لتعيين مدنيين ينفذون أوامر الجيش والاحتفاظ بمجلس أعلى للقوات المسلحة جنبًا إلى جنب مع الحكومة، يمكن أن تكون له اليد العليا على السياسة والاقتصاد.

وأكدت الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني أنها تنظم صفوفها لإخراج الجيش من السلطة. وقال المتظاهرون إنهم لن يغادروا إلى أن يتم الإعلان عن تشكيل حكومة مدنية بالكامل.

لكن في الوقت الذي احتفل فيه السودانيون بعيد الأضحى، أعلنت "لجان المقاومة" بأم درمان، اليوم، أنها ستزيل مخيم الاعتصام في منطقتها.

ولجان المقاومة هي مجموعات أحياء تنظم التظاهرات منذ انقلاب 2021 وهي القوى التي يستمع إليها الشارع، وسبق أن انتقدت الأحزاب لتنازلها عن مواقفها والقبول بسلطة انتقالية جنبًا إلى جنب مع الجيش.

ويوم الجمعة الماضي، عشية الأضحى الذي يعود خلاله كثير من سكان العاصمة إلى الولايات لقضاء أيام العيد، رُفع الاعتصام من أمام مستشفى الجودة في الخرطوم، بحسب ناشطين.

في هذه الأثناء، يستمر الاعتصامان الآخران حتى وإن انخفض عدد المشاركين بسبب العيد.

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#العاصمة السودانية
#الخرطوم
#تحول ديمقراطي
#سلطة مدنية
#انقلاب عسكري
#احتجاجات

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