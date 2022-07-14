"أكثر الاجتماعات جنونًا بعهد ترامب": خطط لإلغاء نتيجة الانتخابات

وصف محام من البيت الأبيض الاجتماع الذي عقد في كانون الأول/ ديسمبر 2020 في المكتب البيضوي عند منتصف الليل، بأنه كان "ضربا من الجنون"، في حين قالت مساعدة تنفيذية إنه كان "منافيًا للعقل".

وكان الرئيس دونالد ترامب، يتشاور في تلك الليلة مع ثلاثة مستشارين خارجيين عرضوا عليه خططًا مخيفة لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والتي فاز بها الرئيس الحالي، جو بايدن.

وكشفت اللجنة البرلمانية التي تحقق في هجوم السادس من كانون الثاني/ يناير 2021 على مبنى الكابيتول بقيادة أنصار ترامب، عن عناصر جديدة حول ما وصفه النائب جايمي راسكين، بأنه "أكثر الاجتماعات جنونًا خلال عهد ترامب".

خلال اقتحام الكابيتول (geety images)

وبالإضافة إلى ترامب، شارك في الاجتماع في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2020، كل من سيدني باول، المحامية في فريق الحملة المدافع عن نظريات المؤامرة، ومستشار الأمن القومي السابق، مايكل فلين، والرئيس السابق لموقع Overstock.com للبيع عبر الإنترنت، باتريك بيرن.

وقالت اللجنة إنهم عرضوا على ترامب مسودة مرسوم رئاسي يسمح لوزير الدفاع بالحجز على آلات التصويت، وتعيين باول مدعية عامة خاصة للتحقيق في الانتخابات.

وبمجرد أن سمح أحد الموظفين للمسؤولين الثلاثة بدخول البيت الأبيض، تم إبلاغ المسؤولين القانونيين في البيت الأبيض بوجودهم.

ووفقًا لباول تمكنوا من البقاء بمفردهم مع الرئيس لمدة 10 إلى 15 دقيقة، قبل أن يهرع المستشار القانوني للبيت الأبيض بات شيبولوني إلى المكتب البيضوي، مسجلا "رقمًا قياسيًا جديدًا للسرعة".

وقال شيبولوني للجنة: "لم أفهم كيف تمكنوا من الدخول... لم تسعدني رؤية الأشخاص الذين كانوا في المكتب البيضوي... لا أعتقد أن هؤلاء كانوا يقدمون نصائح جيدة للرئيس".

جانب من جلسات التحقيق بشأن الهجوم (geety images)

وقال شيبولوني إنه "رفض بشكل قاطع" تعيين باول مدعية خاصة، وأن الحجز على آلات التصويت كان "فكرة مروعة".

ووفقًا لراسكين، فقد استمر لأكثر من ست ساعات "جدال محتدم تخلله سباب"، بين شيبولوني وموظفين في البيت الأبيض والمستشارين الثلاثة.

وانضم رودي جولياني رئيس بلدية نيويورك السابق والمحامي الشخصي لدونالد ترامب إلى المجموعة في مرحلة ما. وكان يدعي منذ أسابيع أن الانتخابات شابها تزوير.

وقال ديريك لايونز، وهو أحد المسؤولين في البيت الأبيض حينها، إنه "لم يكن الاجتماع عاديًا... كانوا يصرخون... ويتبادلون الشتائم".

وقالت كاسيدي هاتشينسون مساعدة المسؤول عن مكتب الرئيس مارك ميدوز، إنها سمعت الصخب وبعثت رسالة نصية إلى زميل لها وصفت فيها الوضع "بالجنون".

وأكد شيبولوني أن المستشارين الخارجيين "هاجموه لفظيا"، واتهموه بأنه لم يظهر الولاء لترامب من خلال التحقيق في مزاعم تزوير الانتخابات.

وقال: "كنا نطرح سؤالا بسيطا: أين الدليل؟".

وذكر إريك هيرشمان وهو مستشار قانوني آخر للبيت الأبيض، كان حاضرا، أن فلين سعى في وقت من الأوقات إلى إثبات حصول مخالفات انتخابية بعرض رسوم.

وأضاف هيرشمان: "وصلنا إلى مرحلة كنا نسمع فيها صراخًا في كل مكان... كان الوقت متأخرًا وكان اليوم طويلًا وبدا ما اقترحوه بأنه ضرب من الجنون".

وأكد هيرشمان أن جميع الطعون القانونية التي قدمها ترامب في ما يتعلق بنتائج الانتخابات رفضتها المحاكم، وأن باول ردت بالقول "حسنًا، القضاة فاسدون".

وتابع هيرشمان: "وسألت: جميع القضاة؟ أصغرهم فاسد؟ حتى أولئك الذين عيّناهم؟".

وأوضح أن فلين الجنرال المتقاعد صرخ في وجهه قائلا إنه "مستسلم". وقال ليونز إن الاجتماع انتهى بعد منتصف الليل مع العودة إلى المربع الأول.

وقال ديريك لايونز إن الاجتماع انتهى بعد منتصف الليل مع العودة إلى المربع الأول، ما يعني أن سيدني باول "كانت تبذل قصارى جهدها ومايك فلين كذلك؛ كانا يبحثان عن سبل من شأنها أن تجعل الرئيس ترامب يبقى لولاية ثانية".