بايدن في السعودية... الزيارة 12 لثامن رئيس أميركيّ في 5 عقود

يصل الرئيس الأميركي، جو بايدن، في وقت لاحق من اليوم الجمعة إلى السعودية، في أول زيارة له منذ توليه منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير 2021، والثانية عشر لثامن رئيس للولايات المتحدة خلال 5 عقود.

ومنذ 13 تموز/ يوليو الجاري، بدأ بايدن الرئيس رقم 46 بتاريخ الولايات المتحدة، جولة بالمنطقة استهلها بزيارة إسرائيل، ليلتقي بعدها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالضفة الغربية، على أن يختتمها بزيارة السعودية وحضور قمة عربية أميركية في جدة، وفق معلومات رسمية أميركية وسعودية.

وستكون زيارة بايدن الأولى لرئيس أميركي يسافر من إسرائيل إلى مدينة جدة السعودية.

ويغلب على الزيارات الرئاسية الأميركية للسعودية طابع تعزيز العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة وأحداثها.

وفي ما يلي أبرز المحطات والشخصيات في زيارات الرؤساء الأميركيين للسعودية خلال 48 عاما:

1- ريتشارد نيكسون؛ زيارة واحدة.

حكم من 1969 - 1974، وهو أول رئيس أميركي يزور السعودية في حزيران/ يونيو 1974، والتقى في جدة بالملك فيصل بن عبد العزيز الذي حكم من 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1964 – 25 آذار/ مارس 1975.

2- جيمي كارتر؛ زيارة واحدة.

حكم من 1977 - 1981، وزار الرياض في عام 1978، واستقبله الملك خالد بن عبد العزيز الذي حكم من 25 آذار/ مارس 1975 - 13 حزيران/ يونيو 1982.

3- جورج بوش الأب؛ 3 زيارات.

حكم من 1989 - 1993، وزار السعودية 3 مرات في 1990 و1991 و1992 والتقى بجدة والرياض الملك فهد بن عبد العزيز الذي حكم من 13 حزيران/ يونيو 1982 - 1 آب/ أغسطس 2005، وصادفت تلك السنوات الغزو العراقي للكويت.

4- بيل كلينتون؛ زيارة واحدة.

حكم من 1993- 2001، وزار المملكة مرة واحدة في تشرين الأول/ أكتوبر 1994 والتقى الملك فهد.

5 – جورج بوش الابن؛ زيارتان.

حكم من 2001 - 2009، زار السعودية مرتين، الأولى في كانون الثاني/ يناير 2008، واجتمع بالرياض مع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الذي حكم من 1 آب/ أغسطس 2005 - 23 كانون الثاني/ يناير 2015، وكرر الزيارة في أيار/ مايو من العام ذاته.

6- باراك أوباما؛ زيارتان.

حكم من 2009 - 2017، زار السعودية مرتين، الأولى في حزيران/ يونيو 2009، واجتمع مع الملك عبد الله بالرياض، والثانية في كانون الثاني/ يناير 2015 والتقى الملك سلمان بن عبد العزيز، مقدما العزاء له لوفاة الملك عبد الله.

7- دونالد ترامب؛ زيارة واحدة.

حكم من 2017 - 2021، وهو أول رئيس أميركي يبدأ زياراته الخارجية بزيارة دولة عربية أو إسلامية، عبر زيارة الرياض في أيار/ مايو 2017، وحضر قمة جمعته مع قادة 55 دولة عربية وإسلامية لبحث مكافحة الإرهاب.

8 – جو بايدن؛ الزيارة المرتقبة.

زيارة جو بايدن في 15 من الشهر الجاري إلى السعودية، ستكون الأولى له منذ توليه منصبه، يشارك خلالها في جدة قمة تضم قادة مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن.

وقال بايدن، السبت، في مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" إنه سيكون أول رئيس أميريكي يسافر من إسرائيل إلى جدة، وكذلك أول رئيس لبلاده يزور الشرق الأوسط منذ أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001، دون مشاركة القوات الأميركية في مهمة قتالية هناك.

وسبق أن زار بايدن السعودية مرتين حين كان نائبا للرئيس الأميركي في عهد باراك أوباما، الأولى عام 2011 لتقديم التعازي في وفاة الأمير سلطان بن عبد العزيز، والثانية في 2015 لتقديم التعازي في وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز.

ووفق السفارة الأميركية بالسعودية، فقد تأسست العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1933، وفتحت السفارة الأميركية في جدة عام 1944 وانتقلت إلى الرياض عام 1984، بالإضافة لوجود قنصليتين في كل من جدة والظهران حاليا.