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زلزال شدته 6,1 درجات يضرب الإكوادور

تاريخ النشر: 15/07/2022 - 09:22

زلزال شدته 6,1 درجات يضرب الإكوادور
(Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: قاسم بكري

ضرب زلزال شدته 6,1 درجات الإكوادور، أمس الخميس، من دون أن يسبب إصابات، لكنه ألحق أضرارا بميناء غواياكيل مركز الهزة، كما أعلن معهد الجيوفيزياء.

وذكر المعهد أن السكان شعروا بالزلزال "على المستوى الوطني".

ووقع الزلزال عند الساعة 17,3 (22,30 ت غ) وحدد مركزه على بعد 13 كم عن قرية سيمون بوليفار بالقرب من ميناء غواياكيل.

ودعا الرئيس الإكوادوري، غييرمو لاسو، السكان إلى "الهدوء". وكتب على تويتر إن السلطات تعمل على "تقييم الأضرار المحتملة في المنطقة".

وقالت ماريا يوجينيا روزيرو، المعلمة المتقاعدة التي تعيش في شمال غواياكيل، لوكالة "فرانس برس" إنه "في البداية اعتقدت أنها رياح وفجأة شعرت أن كل شيء يتحرك". وأضافت أن الزلزال "كان قصيرا، لكنه كان قويا".

وأشار مجلس المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي ثلاثة ملايين نسمة إلى أن منزلا في المدينة يجري هدمه انهار وأن بعض المباني أصيبت بأضرار طفيفة.

ونزل سكان المنطقة إلى الشوارع للاحتماء من انهيارات أرضية محتملة.

وتقع الإكوادور على صفيحتي نازكا وأميركا الجنوبية البحرية ما يؤدي إلى هزات أرضية باستمرار.

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#زلازل
#الإكوادور
#غواياكيل
#جيوفيزياء

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