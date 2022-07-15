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قبول استقالة الرئيس السريلانكيّ

تاريخ النشر: 15/07/2022 - 09:27

قبول استقالة الرئيس السريلانكيّ
الرئيس السريلانكي، راجابكسا (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن رئيس البرلمان السريلانكي، اليوم الجمعة، قبول استقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا، بعد فراره إلى الخارج على إثر اقتحام متظاهرين مقر إقامته الأسبوع الماضي.

وقال ماهيندا يابا أبيواردانا للصحافيين إن "غوتابايا استقال بشكل قانوني". وأضاف "قبلت الاستقالة".

وكان الرئيس السريلانكي قد أرسل خطاب استقالته من سنغافورة، أمس الخميس.

وبموجب دستور سريلانكا، سيصبح رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغه الذي يطالب المحتجون أيضا برحيله، تلقائيا، رئيسا بالوكالة حتى يتمكن البرلمان من انتخاب نائب ليتولى الرئاسة طوال الفترة المتبقية من ولاية راجاباكسا.

وقال أبيواردانا للصحافيين في مقر إقامته إن المجلس التشريعي سيدعى إلى الاجتماع السبت.

وأضاف: "آمل أن تستكمل عملية انتخاب رئيس جديد في غضون سبعة أيام".

وقال رئيس البرلمان: "أتمنى تعاون جميع المعنيين لاستكمال المتطلبات الدستورية".

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#قبول استقالة الرئيس السريلانكي
#غوتابايا راجاباكسا
#سريلانكا

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