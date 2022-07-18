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إردوغان يهدد فنلندا والسويد مجددا بعرقلة انضمامهما "للناتو"

تاريخ النشر: 18/07/2022 - 18:00

إردوغان يهدد فنلندا والسويد مجددا بعرقلة انضمامهما "للناتو"
الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان (Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

هدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مجددا الإثنين بـ"تجميد" عملية انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في حال عدم امتثالهما للشروط التي حددتها تركيا.

وخلال قمة للناتو في نهاية حزيران/ يونيو في مدريد، دعا إردوغان البلدين الاسكندينافيين إلى "القيام بدورهما" في مكافحة الإرهاب واتهمهما بتقديم ملاذ آمن لنشطاء أكراد.

وكان قد أطلقت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، مطلع الشهر الجاري، إجراءات المصادقة على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، في قرار يعد تاريخيا لدولتين شماليتين دفعتهما إليه الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا.

وأعلن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، قبل أن يوقع سفراء الدول الأعضاء في الحلف هذه البروتوكولات خلال احتفال أقيم في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل أن "توقيع بروتوكولات الانضمام يطلق عملية المصادقة في كل من الدول الأعضاء".

ووافقت تركيا على إطلاق هذه العملية خلال قمة قادة الحلف في مدريد، لكن الرئيس رجب طيب إردوغان ذكّر الدولتين الشماليتين بالشروط الواجب توافرها.

وقال في مؤتمر صحافي "إذا قامتا بواجبهما، سنقدم (مذكرة التفاهم) إلى البرلمان (لإقرارها). وإذا لم تفعلا ذلك، لن نرسلها إلى البرلمان".

وأشار إردوغان إلى "وعد قطعته السويد" بشأن "ترحيل 73 إرهابيًا". وجاء هذا الوعد في مذكرة وقعها قادة الدول الثلاث في مدريد، الثلاثاء، قبل افتتاح القمة.

وتطالب أنقرة ستوكهولم منذ سنوات بترحيل مقاتلين أكراد وأشخاص مقرّبين من حركة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات التركية بمحاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016.

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#تركيا
#السويد
#فنلندا
#حلف الناتو
#حلف شمال الأطلسي

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