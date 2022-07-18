الاتحاد الأوروبي يعتزم "مضاعفة" واردات الغاز الأذريبيجاني

عرب ٤٨/ أ ف ب

يسعى الاتحاد الأوروبي لمضاعفة واردات الغاز من أذربيجان في وقت يبحث عن مصادر إمداد غير روسية بعد غزو أوكرانيا، وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، اليوم الإثنين.

وتحوّلت مسألة إمدادات الغاز إلى سلاح بين روسيا وأوروبا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2 شباط/ فبراير.

وكتبت فون دير لايين في تغريدة "الاتحاد الأوروبي يتحوّل إلى مورّدي طاقة أكثر موثوقية. أنا اليوم في أذربيجان لتوقيع اتفاق جديد. هدفنا مضاعفة عمليات تسليم الغاز الأذربيجاني إلى الاتحاد الأوروبي خلال بضعة أعوام. (هذا البلد) سيصبح شريكًا أساسيًا لأمن الإمدادات وعلى طريق الحياد المناخي".

قبيل الزيارة، أفادت المفوضية الأوروبية أن "في ظل مواصلة روسيا استخدام مواردها من الطاقة سلاحا، يعد تنويع وارداتنا من الطاقة أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي".

والعام الماضي، مدّت أذربيجان أوروبا بحوالي ثمانية مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خطوط أنابيب تمر من جورجيا وتركيا.

وقال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، الأسبوع الماضي أنه "سيتم التوقيع على وثيقة مهمة مرتبطة بأمن الطاقة بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان".

وفي أيار/ مايو، اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي على وقف معظم واردات الطاقة الروسية بحلول نهاية العام في إطار العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها على موسكو على خلفية تحرّكها العسكري في أوكرانيا.

لكن التكتل امتنع عن حظر الغاز الروسي الذي وصل إلى 155 مليار متر مكعب عام 2021، ما يعادل حوالي 40% من احتياجات أوروبا.