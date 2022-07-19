المفوضية الأوروبية تقترح الإفراج عن "بعض أموال" المصارف الروسية

اقترحت المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء الإفراج عن "بعض أموال" المصارف الروسية المجمدة بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي بهدف دعم تجارة المنتجات الزراعية والغذائية، بما في ذلك القمح والأسمدة، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس، الثلاثاء.

وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة "فرانس برس" طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الدول الأعضاء "تريد أن توضح تماما أنه لا يوجد في العقوبات ما يعرقل نقل الحبوب من روسيا أو أوكرانيا".

وكان قد أسفر هجوم صاروخي عن مقتل شخص، اليوم الثلاثاء، في كراماتورسك، المدينة الرئيسية الخاضعة لسيطرة كييف في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا والتي تريد القوات الروسية السيطرة عليها تماما، فيما صوّت البرلمان في كييف لإقالة رئيس الأجهزة الأمنية والمدعية العامة.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان الذي يؤدي دور الوسيط في النزاع، من أجل البحث في اتفاق محتمل بشأن تحرير صادرات الحبوب الأوكرانية.

ويهدف مشروع الاتفاق الذي جرى التفاوض عليه من خلال الأمم المتحدة لتجنب أزمة غذاء عالمية، إلى إخراج حوالى 20 مليون طن من الحبوب العالقة في المخازن الأوكرانية بسبب الهجوم الذي تقوده روسيا في أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير، عبر البحر الأسود.

والإثنين، اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا هو "مسألة حياة أو موت" وهناك "أمل" في التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع لفتح ميناء أوديسا.

وقال إن "حياة عشرات آلاف الأشخاص رهن بهذا الاتفاق" الذي يتمّ التفاوض بشأنه بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.