بوتين وبن سلمان يؤكدان أهمية تعزيز التنسيق داخل "أوبك بلاس"

عرب ٤٨/ أ ف ب

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، الخميس، أوضاع سوق النفط، وأكدا أهمية التعاون داخل "أوبك بلاس"، وفق الكرملين.

تأتي محادثتهما الهاتفية بعد أقل من أسبوع على لقاء بين ولي العهد والرئيس الأميركي جو بايدن في جدة (غرب المملكة العربية السعودية).

وقال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي وولي العهد السعودي ناقشا "بالتفصيل الوضع في سوق النفط الدولي. وتم تأكيد أهمية تعزيز التنسيق داخل أوبك بلاس".

وأضاف البيان أنه "لوحظ بارتياح أن الدول أعضاء هذه الآلية تفي باستمرار بالتزاماتها من أجل الحفاظ على التوازن والاستقرار اللازمين في سوق الطاقة العالمية".

تجمع "أوبك بلاس" منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والمملكة العربية السعودية عضو أساسي فيها، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الدول المنتجة للنفط بينها روسيا.

وبحسب الكرملين، تحدث الزعيمان أيضًا عن الحرب في سورية وخصوصًا عن القمة التي جمعت روسيا وإيران وتركيا هذا الأسبوع في طهران، وهم ثلاثة لاعبين رئيسيين في النزاع الذي يعصف بالبلاد منذ 2011.

يأتي الاتصال الهاتفي بينما يشهد سوق المحروقات توترًا، على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا.