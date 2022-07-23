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إخلاء منازل وسيّاح من جزيرة يونانية إثر اندلاع حرائق

تاريخ النشر: 23/07/2022 - 19:07

إخلاء منازل وسيّاح من جزيرة يونانية إثر اندلاع حرائق
من حرائق اليونان (Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

تم إجلاء سياح وسكان من منتجع شعبي في جزيرة ليسبوس اليونانية، السبت، بعد أن دمر حريق غابات منازل في قرية فاتيرا.

ونشر رجال الإطفاء سبع طائرات ومروحية لمكافحة الحريق بانتظار وصول تعزيزات من شمال اليونان. وامتد الحريق الذي اندلع الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي، السبت، على جبهتين، إحداهما في اتجاه قرية فريسا والأخرى داخل قرية فاتيرا.

أفادت وكالة الأنباء اليونانية أن رئيس بلدية ليسبوس- ويست، تاكسيارشيس فيروس، أمر بإخلاء المنتجع السياحي المزدحم كإجراء احترازي، بناء على نصيحة رجال الإطفاء.

ولم يحدد رئيس البلدية عدد من تم إجلاؤهم لكن عدة حافلات وقوارب صغيرة شاركت في العملية.

دمرت النيران منزلين على الأقل، بحسب تلفزيون "إي آر تي" الحكومي.

كذلك، أمضى رجال الإطفاء السبت يومهم الثالث في مكافحة حريق عنيف في حديقة داديا الوطنية وهي أحد أكبر مواقع الغابات في أوروبا، وتشتهر بنسورها في منطقة إيفروس في شمال شرق اليونان.

وأوضحت خدمات الإسعاف أن الدخان الكثيف الناتج من الحريق حال دون تدخل طائرات الإطفاء.

والتهم حريق غابات في الجبال القريبة من أثينا الأربعاء منازل وأجبر مئات على إخلاء مساكنهم.

في 2018، شهدت اليونان أسوأ كارثة حرائق غابات في ضاحية ماتي الساحلية، حيث تسبب حريق بمقتل 102 شخص، على بعد بضعة كيلومترات من المنطقة المتضررة الأربعاء.

وتم تكريم الضحايا السبت في بلدة ماتي.

في العام الماضي، دمرت موجة الحر وحرائق الغابات 103 آلاف هكتار واسفرت عن مصرع ثلاثة أشخاص في اليونان.

يعتبر ارتفاع درجات الحرارة نتيجة مباشرة لأزمة المناخ وفق العلماء، مع زيادة شدة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومدتها وتواترها.

بودكاست عرب 48

#اليونان
#حرائق
#جزيرة ليسبوس
#إخلاء سكان

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