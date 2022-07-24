  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

3 قتلى في حفل تخريج بجامعة فيليبينية

تاريخ النشر: 24/07/2022 - 14:31

3 قتلى في حفل تخريج بجامعة فيليبينية
من الجامعة التي أُطلق فيها النار (Getty images)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

قتل ثلاثة أشخاص، الأحد، في إطلاق نار في جامعة في العاصمة الفيليبينية مانيلا وفق ما أفاد مسؤولون، في حادثة نادرة تبدو عملية اغتيال هدفها محدد.

وقعت الحادثة في جامعة "أتينيو دي مانيلا" مع وصول طلاب الحقوق وأفراد عائلاتهم لحضور حفل تخرج كان من المقرر بأن يحضره كبير قضاة المحكمة العليا.

وتم اعتقال مطلق النار المفترض.

وقالت السلطات إن روز فوريغاي، رئيسة بلدية سابقة في ولاية باسيلان الجنوبية المضطربة، التي كانت ابنتها ضمن الخريجين قتلت.

وأفادت الشرطة أن مساعدا لفوريغاي وحارس أمن من الجامعة قتلا أيضا. وأضافت أن ابنتها أصيبت بجروح وهي في المستشفى و"حالتها مستقرة".

وقالت جوي بيلمونت وهي رئيسة بلدية وحدة حكومية محلية وقع إطلاق النار فيها لفرانس برس "نشعر بالذهول وفجعنا بهذه الحادثة".

ونادرا ما تشهد الفيليبين عمليات إطلاق نار في المدارس والجامعات رغم قواعدها المتساهلة في حيازة الأسلحة النارية. لكن اغتيال السياسيين أمر سائد خصوصا في فترات الانتخابات.

بودكاست عرب 48

#الفيليبين
#مقتل 3 أشخاص
#إطلاق نار
#جامعة

حوارات

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

سكان كندا الأصليون بانتظار اعتذار البابا عن مأساة المدارس الداخلية
سكان كندا الأصليون بانتظار اعتذار البابا عن مأساة المدارس الداخلية

2022-07-24

لافروف يبدأ جولة أفريقية من القاهرة لمواجهة عزلة بلاده
لافروف يبدأ جولة أفريقية من القاهرة لمواجهة عزلة بلاده

2022-07-24

حرائق كبيرة في غابات كاليفورنيا إثر موجة من "الحر الشديد"
حرائق كبيرة في غابات كاليفورنيا إثر موجة من "الحر الشديد"

2022-07-24

الأكثر قراءة

الطيرة: قتيل وإصابة طفلين في جريمة إطلاق نار

الطيرة: قتيل وإصابة طفلين في جريمة إطلاق نار

2022-07-23
إصابة خطيرة لفتاة من ترشيحا إثر اصطدام سيارة بعامود

إصابة خطيرة لفتاة من ترشيحا إثر اصطدام سيارة بعامود

2022-07-23
اليد التي لم تصافح: إقالة وزيرة بحرينية رافضة للتطبيع

اليد التي لم تصافح: إقالة وزيرة بحرينية رافضة للتطبيع

2022-07-23
طبرية: استمرار عمليات البحث عن المفقود رائد محاميد من أم الفحم

طبرية: استمرار عمليات البحث عن المفقود رائد محاميد من أم الفحم

2022-07-23
النهج الإسرائيلي في فضح التطبيع

النهج الإسرائيلي في فضح التطبيع

2022-07-23