كاليفورنيا: حريق ضخم لا يزال مستعرا وطريقة اتّساعه "غير مسبوقة"

أعلنت فرق الإطفاء، الإثنين، أن قرابة 6800 هكتار من غابات كاليفورنيا احترقت أثناء مرور "أوك فاير"، الحريق الذي تم احتواؤه بنسبة 10% فقط، وما زالت تتسع رقعته "بسرعة كبيرة".

وقال جون هيغي المسؤول عن عناصر الإطفاء في كاليفورنيا لشبكة "سي إن إن": "تتسع رقعة الحريق بسرعة كبيرة ونافذة التحرك لإجلاء السكان محدودة".

وأضاف أن أكثر من 2500 من عناصر الإطفاء يسعون لإخماد ألسنة اللهب التي تعتبر سرعة وطريقة اتساعها "غير مسبوقة".

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وأتى الحريق الذي اندلع الجمعة الماضي، وأطلق عليه اسم "أوك فاير" على مقاطعة ماريبوسا قرب محمية يوسيميت الوطنية. ودمر 10 منازل وألحق أضرارا بخمسة أخرى ويهدد الآلاف.

وهذا الحريق "الضخم" وفقًا لجون هيغي، تغذّيه الأشجار اليابسة والأغصان الجافة في هذه المنطقة المعرضة لنقص خطير في المياه.

وقال المسؤول عن فرق الإطفاء "إنها نتيجة مباشرة للتغير المناخي". وأضاف أنه "لا يمكن أن تمر عشر سنوات من الجفاف في كاليفورنيا ونتوقع ألا تتغير الأمور".

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وشهد الغرب الأميركي في السنوات الأخيرة حرائق غابات ذات حجم وشدة استثنائيين مع إطالة ملحوظة لموسم الحرائق، وهي ظاهرة ينسبها العلماء إلى تغير المناخ.

و"أوك فاير" هو الظاهرة الأكثر دراماتيكية لموجة الحر التي ضربت الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع. وبالقرب من الحريق يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية الإثنين، وفقًا للتوقعات.