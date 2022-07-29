إيران: مصرع 24 شخصا والبحث عن مفقودين إثر سيول وفيضانات

عرب ٤٨ / أ ف ب

لقي 24 شخصا، على الأقل، مصارعهم ولا يزال آخرون في عداد المفقودين من جراء سيول وفيضانات ضربت مناطق قرب طهران اعتبارا من يوم الأربعاء؛ حسب ما أعلن مسؤولون اليوم، الجمعة، مع تسجيل ظواهر مناخية مماثلة في محافظات أخرى.

وتتأثر مناطق واسعة من إيران اعتبارا من الأربعاء، بتساقط كميات كبيرة من الأمطار الغزيرة، ما انعكس سيولا وفيضانات وجرفا للتربة.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية في بيان اليوم أنه "نظرا للأمطار الغزيرة والسيول في قرية إمام زاده داوود إلى الغرب (من العاصمة)، ومناطق فيروزكوه ورودهن ودماوند إلى الشرق من طهران، توفي 24 شخصا".

وأشارت الى استمرار "عمليات الانقاذ والبحث عن 19 شخصا مفقودين" في هذه المناطق الواقعة ضمن محافظة طهران.

وأكد المحافظ محسن منصوري للتلفزيون الرسمي أنه في منطقة فيروزكوه، سجّل خلال الساعات الماضية مصرع 10 أشخاص وإصابة 12، بينما فقد أثر 16 آخرين.

وأوضح أن هذه المنطقة الجبلية على مسافة نحو 130 كلم شرق العاصمة كانت "الأكثر تضررا من جراء انجراف صخري".

وكانت السلطات أكدت الخميس مصرع سبعة أشخاص على الأقل جراء سيول ضربت مناطق قرب طهران، أبرزها قرية امام زاده داوود السياحية غرب العاصمة.

وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي اليوم إن 18 محافظة من أصل المحافظات الـ31 في البلاد، تواجه سيولا وفيضانات من جراء الأمطار الغزيرة، منها مازندران وألبرز ومركزي وأصفهان ويزد، إضافة إلى طهران.

وأفاد وحيدي الذي توجه اليوم إلى يزد، بأن "الطرق غمرتها المياه، لا سيما في الوسط التاريخي" للمدينة، المدرج على قائمة التراث الإنساني العالمي لمنظمة اليونيسكو.

ويعد المناخ في جنوب إيران ووسطها جافا إلى حد كبير، إلا أن هذه المناطق شهدت فيضانات في مراحل متعددة كان آخرها الأسبوع الماضي.

وأعلن مسؤولون، السبت، مصرع 22 شخصا على الأقل من جراء سيول ضربت الجمعة مناطق في محافظة فارس.

وفي كانون الثاني/يناير، قضى ثمانية أشخاص على الأقل، غالبيتهم في فارس، من جراء فيضانات نتجت من أمطار غزيرة.

وأدت فيضانات واسعة النطاق في إيران في آذار/مارس ونيسان/أبريل 2019، إلى مصرع 76 شخصا على الأقل وأضرار قدرت قيمتها بحوالي ملياري دولار.

ويرى العلماء أن التغير المناخي يزيد من حدة مظاهر المناخ القصوى، بما يشمل الجفاف إضافة إلى احتمال ارتفاع حدة العواصف والمطر.

وفي رسالة نصيّة قصيرة بعثت بها، حضّت جمعية الهلال الأحمر الإيرانيين على تفادي الاقتراب من مجاري الأنهر أو زيارة مناطق التنزه في الجبال حتى الإثنين، مع استمرار التوقعات بهطول الأمطار في هذه الفترة.