  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

الأولى في أوروبا: تسجيل حالة وفاة بجدري القردة في إسبانيا

تاريخ النشر: 29/07/2022 - 23:22

الأولى في أوروبا: تسجيل حالة وفاة بجدري القردة في إسبانيا
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

سجلت إسبانيا أول حالة وفاة بمرض جدري القردة، هي الأولى المعروفة في أوروبا والثانية خارج إفريقيا؛ حسب ما أفادت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، الجمعة.

وجاء في تقرير للصحة الإسبانية أنه "جرى تأكيد 4298 إصابة بالمرض في البلاد"، مضيفة أنه "من بين 3750 مريضا لديها معلومات عنهم، نقل 120 إلى المستشفى، أي ما يمثل 3.2%، في حين توفي منهم شخص واحد".

إلى ذلك، أعلنت البرازيل في وقت سابق من اليوم عن تسجيل أول وفاة مرتبطة بجدري القردة خارج القارة الإفريقية في موجة التفشي الحالية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن حالة طوارئ لمواجهة مرض جدري القردة، بعد إصابة نحو 17 ألف شخص في 74 بلدا.

وذكر المدير عام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحافي سابق "قررت إعلان حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي بمواجهة جدري القردة".

وأوضح أن "الخطر في العالم معتدل نسبيا باستثناء أوروبا حيث يعتبر مرتفعا".

وجدري القردة مرض نادر شبيه بالجدري البشري، تم رصده أول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في سبعينيات القرن الماضي.

وتشمل أعراض المرض الحمى والصداع والطفح الجلدي الذي يبدأ على الوجه وينتشر إلى باقي أجزاء الجسم.

واكتشف جدري القردة أول مرة عام 1958 عندما ظهر مرض يشبه الجدري في قرود أحد المختبرات، ومن هنا أُخذت هذه التسمية.

بودكاست عرب 48

#إسبانيا
#جدري القردة
#جدري القرود
#منظمة الصحة العالمية

حوارات

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصر تعترض لمجلس الأمن على استمرار إثيوبيا ملء سد النهضة
مصر تعترض لمجلس الأمن على استمرار إثيوبيا ملء سد النهضة

2022-07-29

التطبيع في ميزان الرأي العام العربيّ
التطبيع في ميزان الرأي العام العربيّ

2022-07-29

بلينكن يجري محادثات مع لافروف ويزور إفريقيا الشهر القادم
بلينكن يجري محادثات مع لافروف ويزور إفريقيا الشهر القادم

2022-07-29

الأكثر قراءة

استمرار البحث عن الغريق رائد محاميد

استمرار البحث عن الغريق رائد محاميد

2022-07-28
الخارجية الإسرائيلية: مصرع مواطنَين من إسرائيل في حادث جنوب سيناء

الخارجية الإسرائيلية: مصرع مواطنَين من إسرائيل في حادث جنوب سيناء

2022-07-28
رهط: قتيل وإصابات في جريمة إطلاق نار

رهط: قتيل وإصابات في جريمة إطلاق نار

2022-07-28
حالة الطقس: موجة الحر تشتد والحرارة تلامس الأربعينيات

حالة الطقس: موجة الحر تشتد والحرارة تلامس الأربعينيات

2022-07-28
زعيم كوريا الشمالية يطالب الجيش بالتأهب وتجهيز قوات الردع النووي

زعيم كوريا الشمالية يطالب الجيش بالتأهب وتجهيز قوات الردع النووي

2022-07-28