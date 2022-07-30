إسبانيا: تسجيل حالة وفاة ثانية بجدري القردة

عرب ٤٨ / أ ب

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، السبت، عن تسجيل حالة وفاة ثانية بمرض جدري القردة، بعدما أعلنت بالأمس عن أول حالة وفاة بالمرض نفسه.

ويعتقد أن هاتين أول حالتي وفاة بجدري القردة منذ تفشي في بلدان أوروبا.

ولم تذكر وزارة الصحة الإسبانية تفاصيل عن المتوفى. وأبلغت عن أول حالة وفاة بسبب المرض يوم أمس الجمعة.

وشهد العالم تسجيل أكثر من 21 ألف إصابة بجدري القردة في نحو 80 دولة منذ أيار/مايو.

وسجلت إفريقيا 75 حالة وفاة، معظمها في نيجيريا والكونغو، حيث تنتشر نسخة من المرض أشد فتكا عما في الغرب.

كما أبلغت البرازيل عن حالة وفاة مرتبطة بجدري القردة يوم أمس الجمعة.

وأبلغت وزارة الصحة الإسبانية بالأمس عن 4298 إصابة بالفيروس، ما يجعلها الدولة الأوروبية الرائدة في تسجيل إصابات بجدري القردة.

من بين إجمالي هذه الإصابات، 3500 إصابة لرجال مارسوا الجنس مع رجال آخرين، ومن بينها 64 إصابة فقط بين النساء.

وقالت الوزارة إن 120 إصابة فقط كانت بحاجة لرعاية في المستشفى.

وتواصل السلطات الصحية إعطاء 5300 جرعة لقاح تلقتها إسبانيا من خطة شراء اللقاح المشتركة في الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤولو الصحة إن هذه الكمية أقل بكثير من المطلوب لتغطية المجموعات المعرضة للخطر.

وظل جدري القردة متوطنا في أجزاء من أفريقيا على مدار عقود. ويربط خبراء انتقاله إلى أوروبا وأميركا الشمالية بحفلين صاخبين نظما في بلجيكا وإسبانيا.