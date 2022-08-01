البرتغال: انتشار حرائق غابات كبيرة إثر ارتفاع درجات الحرارة

اندلع حريق غابات كبير أمس، الأحد، في محيط منطقة مافرا شمالي لشبونة، حسب الدفاع المدني، بعد ارتفاع حاد في درجات الحرارة، خلال نهاية الأسبوع، خصوصا في وسط البلاد وشمالها.

وعمل مساءً نحو 400 عنصر، بدعم جوّي، على إخماد الحريق الذي اندلع على بُعد نحو أربعين كيلومترًا شمالي لشبونة.

وحاول سكّان إبطاء تقدّم النيران، في وقتٍ كان الحريق يمتدّ في غابات مجاورة، وفقًا لصور بثّتها قنوات محلّية.

وجرى إخلاء دار للمسنّين تضمّ 30 شخصًا، في إجراء احترازي، على ما قال المسؤول في الدفاع المدني، باولو سانتو.

وانتشرت أيضًا حرائق كبيرة أخرى في وسط البرتغال وشمالها، ما استدعى حشد أكثر من ألف رجل إطفاء.

وفي أوريم في وسط البرتغال، جرى إخلاء شاطئ نهر بشكل وقائي، وفق ما نقلت وكالة "لوسا" عن مسؤول عن عمليات الإغاثة.

وكان جزء من وسط البرتغال وشمالها في حالة استنفار، خلال نهاية الأسبوع الماضي، في مواجهة "الارتفاع الحاد في درجات الحرارة" التي وصلت إلى أكثر من 40 درجة مئوية، وفقًا لمعهد الأرصاد الجوية البرتغالي.

وأشار وزير الداخلية، خوسيه لويس كارنيرو، مساء أمس، إلى أنّ من المقرّر "إصدار إنذار أحمر الثلاثاء" بسبب ارتفاع مخاطر الحرائق "في محافظات فيلا ريال وبراغانسا وغواردا وفيسيو" في شمالي البلاد.

وما زالت البرتغال تحت وطأة صدمة حرائق 2017، التي أودت بحياة أكثر من مئة شخص. وقد شهدت البلاد، منذ أوائل تموز/يوليو الفائت، سلسلة حرائق أجّجها ارتفاع درجات الحرارة.