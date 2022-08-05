بيلوسي: الولايات المتحدة لن تسمح للصين بعزل تايوان

عرب ٤٨/ أ ف ب

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، في مؤتمر صحافي في طوكيو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة "لن تسمح" للصين بعزل تايوان، وذلك بعد زيارة لها إلى هذه الجزيرة أثارت حفيظة بكين.

وقالت بيلوسي إنه "لن يعزلوا تايوان من خلال منعنا من الذهاب إلى هناك. لقد أجرينا زيارات على مستوى رفيع... ولن نسمح لهم بعزل تايوان".

وأضافت أنه "قلنا منذ البداية إن تمثيلنا هنا لا يتعلق بتغيير الوضع القائم هنا في آسيا، أو بتغيير الوضع القائم في تايوان".

وأوضحت "إنه يتعلق بقانون العلاقات مع تايوان، وبالسياسة الأميركية - الصينية، وبكل التشريعات والاتفاقات التي أرست ماهية علاقتنا. إن الأمر يتعلق بإحلال السلام في مضيق تايوان وبجعل الوضع القائم يسود".

وأشادت بيلوسي بـ"الديموقراطية العظيمة" في تايوان وبما تتمتع به من "اقتصاد مزدهر".