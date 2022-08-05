24 قتيلا وأكثر من 50 ألف متضرر جراء أمطار غزيرة في النيجر

لقي 24 شخصا مصارعهم وتضرر أكثر من خمسين ألفا آخرين بفعل أمطار غزيرة يشهدها النيجر منذ شهر حزيران/ يونيو، وفق ما أعلنت السلطات النيجرية، والتي عادة ما يكون المناخ في هذه الدولة شديد الجفاف.

في المجموع، قُتل 24 شخصا، بينهم 13 جراء انهيار مساكنهم و11 غرقا، فيما تضرر 54653 آخرين، وفقا لأرقام أجهزة الحماية المدنية التي حصلت عليها وكالة فرانس برس. كما أحصت هذه الأجهزة وجود ما لا يقل عن 36 جريحا.

وأفاد تقرير رسمي سابق في 20 تموز/ يوليو الماضي بمقتل 15 شخصا وتضرر أكثر من 23600 آخرين.

وأكثر المناطق تضررا هي زيندر (وسط شرق) ومارادي (وسط جنوب) وديفا (جنوب شرق). أما العاصمة، نيامي، التي عادة ما تتأثر أكثر بالأمطار والفيضانات، فقد بقيت بمنأى في الوقت الحالي عما تشهده تلك المناطق.

وفي المناطق المتضررة، دمرت الأمطار أو ألحقت أضرارا بأكثر من 5800 مسكن وتسببت في انهيار مراكز رعاية صحية ومخازن حبوب ومتاجر وأجزاء من مدارس.

وفي العام 2021، تسببت أمطار غزيرة في مقتل ما لا يقل عن 70 شخصا وأدت إلى تضرر أكثر من 200 ألف آخرين، وفقا للسلطات والأمم المتحدة.