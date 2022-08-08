بكين تواصل مناوراتها العسكرية بالقرب من تايوان

عرب ٤٨/ أ ف ب

يواصل الجيش الصيني تنفيذ مناورات عسكرية، الإثنين، بالقرب من تايوان، تنديدا بزيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي إلى الجزيرة، ضاربا عرض الحائط دعوات الغرب إلى خفض التصعيد.

وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش الشرقية "جيش التحرير الشعبي... يواصل تنفيذ مناورات عسكرية في المجالين البحري والجوي في محيط تايوان، مع التركيز على عمليات مشتركة لصدّ الغوّاصات والهجمات في البحر".

وذلك بالرغم من إعلان، الصين، أمس الأحد، إنهاء مناوراتها العسكرية التي استمرت لمدة أربعة أيام قرب جزيرة تايوان، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، للجزيرة.

وأثارت زيارة بيلوسي، الأسبوع الماضي، للجزيرة ذات الحكم الديمقراطي غضب بكين التي تعتبرها أرضا صينية، والتي ردت بتجارب إطلاق صواريخ باليستية فوق عاصمة الجزيرة للمرة الأولى وقطع روابط اتصال مع الولايات المتحدة التي وصفت التدريبات بـ"التصعيد الخطير والاستفزاز غير المسؤول".

وأثارت بيلوسي التي تشغل ثالث أعلى منصب في الإدارة الأمريكية سخط الصين بزيارتها إلى تايوان. وهي أرفع مسؤول أمريكي يزور الجزيرة منذ 25 عاما.

وردت بكين على هذه الخطوة بتعليق سلسلة من المباحثات والشراكات الثنائية، لا سيما في مجال التغير المناخي والدفاع.

كما أطلق الجيش الصيني أوسع مناورات عسكرية في تاريخه، حاشدا لها طائرات وسفنا حربية وصواريخ بالستية في سياق ما اعتبره محللون محاكاة لحصار تايوان واجتياحها.

ومن المفترض أن تنتهي هذه التمارين، عند ظهر الأحد، حتى لو أعلنت بكين أن مناورات جديدة بـ"الذخيرة الحية" ستقام لغاية الخامس عشر من آب/ أغسطس في البحر الأصفر الذي يفصل بين الصين وشبه الجزيرة الكورية.