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10 سفن و45 طائرة حربية صينية تحركت بمحيط تايوان

تاريخ النشر: 09/08/2022 - 16:21

10 سفن و45 طائرة حربية صينية تحركت بمحيط تايوان
(gettyimages)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

تحركت عشرات السفن والطائرات الحربية الصينية، اليوم الثلاثاء في محيطها تايوان، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التايوانية معتبرة أن هذه المناورات إعداد للغزو، بينما دافعت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، عن زيارتها الأخيرة لتايوان.

وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن 10 سفن و45 طائرة حربية صينية تحركت اليوم في محيط مناطقها البحرية والجوية.

وقبل ساعات، قال وزير الخارجية التايواني جوزيف وو ، خلال مؤتمر صحافي أن الصين "استخدمت المناورات وخططها العسكرية للإعداد لغزو تايوان" مضيفا أن "نية الصين الحقيقية هي تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان والمنطقة بأكملها".

وأضاف "إنها تجري تدريبات عسكرية واسعة النطاق وإطلاق صواريخ بالإضافة إلى هجمات إلكترونية وحملة تضليل وضغط اقتصادي من أجل إضعاف الروح المعنوية في تايوان".

وشكر وزير الخارجية التايواني الحلفاء الغربيين لوقوفهم في وجه الصين، قائلا "هذا يبعث برسالة واضحة للعالم بأن الديمقراطية لن تخضع لترهيب الاستبداد".

وجاءت هذه التصريحات بعدما أجرى الجيش التايواني تدريبات بالذخيرة الحية تحاكي صد هجوم يستهدف الجزيرة، والدفاع عن الجزيرة من غزو صيني اتهمت تايوان بكين بالإعداد له.

وأطلقت الصين أكبر مناوراتها العسكرية الجوية والبحرية حول تايوان الأسبوع الماضي، في رد غاضب على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

من جهة أخرى، دافعت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي اليوم عن زيارتها لتايوان، ووصفتها بأنها تستحق القيام بها "قطعا".

وقالت بيلوسي، في مقابلة على شبكة "إن بي سي" "لا يمكن أن نسمح للحكومة الصينية بعزل تايوان… لن يحددوا من الذي يمكنه الذهاب لتايوان".

بودكاست عرب 48

#تايوان
#الصين
#مناورات
#نانسي بيلوسي

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