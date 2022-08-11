  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

"إسلاموفوبيا" المحافظين... مشكلة تؤرق مسلمي بريطانيا

تاريخ النشر: 11/08/2022 - 10:26

"إسلاموفوبيا" المحافظين... مشكلة تؤرق مسلمي بريطانيا
(توضيحية - gettyimages)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

انتقد الأمين العام للمجلس الإسلامي البريطاني، زارا محمد، تجاهل المرشحين لقيادة حزب المحافظين الحاكم، ومنصب رئيس الحكومة، إيجاد سبل للتصدي لجرائم الكراهية الممارسة ضد المسلمين "الإسلاموفوبيا".

وطالب محمد المرشحين بأخذ هذه القضية "على محمل الجد"، مشيرا إلى صمت رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون عنها طوال فترة حكمه.

وقال إنه كان على جونسون "الاعتذار في خطاب استقالته إلى الجالية المسلمة"، لافتا إلى أنه لم يتخذ أي خطوات ملموسة لمعالجة هذه القضية.

وكشف محمد أن المجلس الإسلامي في بريطانيا رصد أكثر من 300 حالة معاداة للمسلمين ارتكبها أفراد من حزب المحافظين نفسه منذ عام 2019.

إسلاموفوبيا المحافظين

وجاءت تصريحات الأمين العام للمجلس الإسلامي في أعقاب اتهام عضو البرلمان عن حزب المحافظين النائبة نصرت غني بأن الحزب "معادي للإسلام بشكل مؤسسي"، وأثيرت قضية معاداة الحزب للمسلمين عندما طردت غني من منصب وزيرة النقل.

وفي السياق، قال الكاتب السياسي، بيتر أوبورن: " كتبت كثيرًا عن مشكلة الإسلاموفوبيا والتعصب ضد المسلمين في حزب المحافظين. أخشى أن يكون بوريس جونسون نفسه في المقدمة، وكان مذنبا بإطلاقه عدد من الملاحظات السيئة (ضد المسلمين)".

وأشار إلى أنه تم التسامح مع الإسلاموفوبيا لفترة طويلة داخل حزب المحافظين.

وأضاف: "ثقافة معاداة المسلمين واضحة لدى نواب حزب المحافظين بمستشاريه وأعضائه العاديين الذين غالبا ما يؤمنون بنظريات المؤامرة حول المسلمين وهو أمر غريب جدا عن المجتمع الغربي المتقدم الذي يدعي التسامح".

وفي كتابه "مصير إبراهيم: لماذا الغرب مخطئ في الإسلام" يشرح أوبورن كيف ساهم مركز "الفكر البريطاني" المحافظ في تفكيك تقاليد التسامح والتعددية الثقافية في المملكة المتحدة مع وضع المسلمين "كأهداف رئيسية له".

وأوضح أوبورن أنه يصف في كتابه الطرق المختلفة التي يتم من خلالها تكوين صورة للإسلام وللمسلمين في الغرب، لافتا إلى أن ذلك يتم من خلال الإعلام والسياسة والمراكز الفكرية.

تخاذل حكومي

وفي السياق، قال محمد أمين الرئيس السابق لـ"منتدى المحافظين المسلمين" إن الحكومة "لا تفعل ما يكفي للتصدي للإسلاموفوبيا"، مشددا على أن حزب المحافظين يعطي الأولوية فقط "لإعادة انتخابه".

ويصوت المسلمون في المملكة المتحدة بأغلبية ساحقة لحزب العمال، إلا أنه في عهد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون، حقق حزب المحافظين تقدمًا كبيرًا بكسب الناخبين المسلمين.

وانخفضت معدلات تصويت المسلمين لحزب المحافظين في الانتخابات العامة بشكل كبير منذ عام 2015.

وتأسس "منتدى المحافظين المسلمين" داخل حزب المحافظين البريطاني عام 2005 بهدف تطوير العلاقات مع المجتمعات المسلمة في البلاد لدعم الحزب.

دعوات للتحقيق

لعدة سنوات، كانت هناك دعوات عديدة بما فيها من "منتدى المسلمين المحافظين" لإجراء تحقيق مستقل في مظاهر الإسلاموفوبيا والتعصب ضد المسلمين في حزب المحافظين.

وفي البداية ظل الحزب يرفض إجراء تحقيق، لكن في انتخابات زعامة الحزب لعام 2019 نجح المرشح السابق النائب ساجد جافيد في إقناع المرشحين الآخرين بالوعد بإجراء تحقيق مستقل في الإسلاموفوبيا.

بيد أنه فيما بعد بدأ رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون في الابتعاد عن هذه الدعوات.

وأضاف الرئيس السابق لمنتدى المحافظين المسلمين: "فشل حزب المحافظين في التعامل مع التعصب ضد المسلمين وسط أعضائه".

خليفة جونسون

ويعلق المتحدث باسم الحكومة البريطانية قاري عاصم على تلك الاتهامات قائلا: "نحن لا نتسامح مطلقا مع الكراهية ضد المسلمين وسنواصل التصدي لممارسات التمييز والتعصب".

وكانت الحكومة البريطانية عينت قاري عاصم كمستشار مستقل للتعريف بالإسلاموفوبيا في تموز/ يوليو 2019 لكن تمت إقالته في نهاية المطاف.

وقال عاصم في تصريحات صحافية: "لا أستطيع الإجابة عن سبب قرار الحكومة إقصائي من المكتب، لكن أعتقد أن الحكومة لم ترغب في معالجة قضية تعريف الإسلاموفوبيا".

ويظل الترقب باقيا حول ما إذا كان رئيس الوزراء البريطاني المقبل سيبذل جهدًا لمعالجة قضية الإسلاموفوبيا أكثر من جونسون الصامت.

وكان جونسون فاز بأكبر أغلبية لحزب المحافظين منذ عقود في انتخابات 2019، لكن رئاسته للوزراء تزعزعت على خلفية فضائح متعددة أشهرها انتهاكه لقواعد مكافحة كورونا التي عرفت باسم "بارتي غيت" واستضافته حفلا في مقر الحكومة بلندن، في ظل غضب واسع من سياساته واتهامه بالكذب.

ويتوقع إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد في الخامس من أيلول/ سبتمبر المقبل بعد أن يدلي أعضاء حزب المحافظين بأصواتهم عبر البريد.

بودكاست عرب 48

#بريطانيا
#إسلاموفوبيا
#جونسون

حوارات

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تايوان تواصل المناورات العسكرية بظل تهديدات بكين المتكررة
تايوان تواصل المناورات العسكرية بظل تهديدات بكين المتكررة

2022-08-11

زعيم كوريا الشمالية أصيب بكورونا وشقيقته تتهم سيول بنشر الوباء
زعيم كوريا الشمالية أصيب بكورونا وشقيقته تتهم سيول بنشر الوباء

2022-08-11

أميركا تتهم عضوا بالحرس الثوري الإيراني بالتخطيط لاغتيال بومبيو وبولتون
أميركا تتهم عضوا بالحرس الثوري الإيراني بالتخطيط لاغتيال بومبيو وبولتون

2022-08-11

الأكثر قراءة

مقتل الطالبة المصريّة سلمى بهجت: تفاصيل جريمة قتل

مقتل الطالبة المصريّة سلمى بهجت: تفاصيل جريمة قتل "نيرة أشرف الجديدة"

2022-08-10
روسيا: لبيد كذاب ويستخف بحياة الفلسطينيين

روسيا: لبيد كذاب ويستخف بحياة الفلسطينيين

2022-08-10
سائق حافلة أنزل الركاب الفلسطينيين إثر اعتراض اليهود

سائق حافلة أنزل الركاب الفلسطينيين إثر اعتراض اليهود

2022-08-10
حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

2022-08-10
اعتقال رئيس بلدية بيتح تيكفا بشبهة الفساد

اعتقال رئيس بلدية بيتح تيكفا بشبهة الفساد

2022-08-10