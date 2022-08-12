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إثيوبيا تعلن إكمال المرحلة الثالثة من ملء سدّ "النهضة"

تاريخ النشر: 12/08/2022 - 13:33

إثيوبيا تعلن إكمال المرحلة الثالثة من ملء سدّ "النهضة"
(Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أكملت إثيوبيا المرحلة الثالثة من ملء خزّان سدّ "النهضة" على النيل الأزرق، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء، أبيي أحمد، وذلك بالرغم من احتجاجات بلدي المصبّ السودان ومصر.

وقال أبيي في خطاب تلفزيوني من موقع سدّ النهضة الإثيوبي الكبير في شمال غرب البلاد، الذي يعدّ الأكبر من نوعه في إفريقيا: "ما ترونه خلفي هو الملء الثالث مكتملا".

وبات مستوى المياه في الخزّان يصل إلى 600 متر، أي أكثر بـ 25 مترا مما كان عليه في ختام المرحلة الثانية من التعبئة في الفترة عينها من العام الماضي، بحسب أبيي.

وفي ردّ مبطّن على انتقادات مصر والسودان، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن "النيل هبة أغدقها الله علينا كي ينتفع منها الإثيوبيون"، منتقدا "الذين لا يتحمّلون المسؤوليات المنوطة بهم".

وطالب كلّ من مصر والسودان مرارا وتكرارا من إثيوبيا أن توقف عمليات ملء السدّ، ريثما يتمّ التوصّل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة حول المسألة وآليات تشغيل السدّ.

ويؤكد البلدان أن السدّ الكبير الذي يعد الأضخم في إفريقيا، بطاقة معلنة تزيد عن 5000 ميغاوات وبقدرة استيعاب تقدر بـ74 مليار متر مكعب، سيضر بإمداداتهما من الموارد المائية.

وفي نهاية تموز/ يوليو، احتجت مصر لدى مجلس الأمن الدولي على خطط إثيوبيا لمواصلة ملء سدّ النهضة "أحاديا" خلال موسم الأمطار منذ تموز/ يوليو 2020 بدون اتفاق مع الدول الثلاث المعنية بالموضوع.

والخميس الماضي، أعطى أبيي الضوء الأخضر لتشغيل توربين ثان من بين 13مقررة على سد النهضة الكبير الذي من المرتقب أن يضاعف كمّية الكهرباء التي تنتجها إثيوبيا.

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#إثيوبيا
#سدّ النهضة
#ملء خزّان سدّ النهضة

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