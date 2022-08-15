عشرات القتلى والجرحى في انفجار بالعاصمة الأرمينية

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

قتل 3 أشخاص على الأقل وجرح العشرات في انفجار لم تعرف أسبابه وقع، أمس الأحد، في حي تجاري في يريفان، وفق ما أعلنت سلطات أرمينيا.

وقالت وزارة الحالات الطارئة في بيان "حسب المعطيات الأولية، وقع انفجار أدى إلى اندلاع حريق". وأعلنت مقتل 3 أشخاص، مشيرة إلى أن نحو 40 جريحا يعالجون في المستشفيات.

ونشرت الوزارة أسماء 25 شخصا يجهل ذووهم مصيرهم، متحدثة عن احتمال أن يكونوا عالقين تحت أنقاض مبنى انهار جراء الانفجار.

ووقع الانفجار بعيد ظهر الأحد بسوق الجملة في سورمالو، ونقلت وسائل إعلام عن شهود قولهم إن الانفجار وقع في مكان تخزن فيه ألعاب نارية، لكن السلطات لم تصدر بيانا بهذا الشأن.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد عمود كثيف من الدخان الأسود، وفي تسجيل آخر، يسمع دوي انفجارات متتالية أشبه بأصوات ألعاب ناريّة.

وأعلنت وزارة الحالات الطارئة أن عمال الإغاثة انتشلوا 10 ناجين من تحت الأنقاض.

ويشارك متطوّعون في عمليات البحث ورفع الأنقاض التي يجريها نحو 200 من عناصر الإطفاء والإغاثة، بحسب وزارة حالات الطوارئ التي أشارت أيضا إلى مشاركة شاحنات وآليات.

وأصدرت السفارة الروسيّة بيانًا قدمت فيه التعازي لعائلات الضحايا وأقربائهم.

وتشهد أرمينيا، الدولة الصغيرة في منطقة القوقاز والبالغ عدد سكانها نحو 3 ملايين نسمة، فترة صعبة منذ حرب عام 2020 مع أذربيجان المجاورة والتي انتهت بهزيمة وأزمة سياسيّة.

وبعيد الانفجار في سوق سورمالو، تم إخلاء مترو يريفان بسبب تهديد بوجود قنبلة، حسب السلطات التي أوضحت لاحقا أنه لم يعثر في نهاية المطاف على أي عبوات ناسفة في داخله.