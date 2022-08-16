أسعار النفط تواصل تراجعها والغاز الأوروبيّ في أعلى مستوياته منذ آذار

واصلت أسعار النفط، الثلاثاء، تراجعها، فيما ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوياتها منذ آذار/مارس، ما يؤجج في كلتا الحالتين المخاوف من ركود. كما أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أن أسعار الغاز في أوروبا قد تقفز 60% في الشتاء.

وارتفعت أسعار الأسهم الرئيسية، وسط توقعات بعدم رفع الاحتياطي الفدرالي كلفة الاقتراض 75 نقطة أساسية، للمرة الثالثة على التوالي الشهر القادم، في أعقاب تراجع التضخم في الولايات المتحدة.

ومع ذلك "يتصاعد القلق إزاء الآفاق القاتمة للنمو الاقتصادي العالمي وسط تباطؤ الاقتصادات في أنحاء العالم، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، تحسُّبا لتراجع الطلب"، وفق محللة الاستثمارات والأسواق لدى "هارغريفز لانسداون"، سوزانا ستريتر.

وتراجعت عقود الخامين الرئيسيين، وبلغ انخفاضها نحو 3 بالمئة، الإثنين، مع تراجع توقعات الطلب، وسط مؤشرات اقتصادية ضعيفة لدى الاقتصادات الكبرى، وخصوصا الصين.

وشكلت المؤشرات حول احتمال التوصل إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران، عاملا إضافيا دفع الأسعار إلى التراجع، إذ أنه قد يتيح عودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية.

وقال محللون إن طهران يمكن أن توفر 2,5 مليون برميل يوميا، ما يعزز الإمدادات التي أعاقتها العقوبات المفروضة على روسيا، ردا على الحرب في أوكرانيا.

كما زادت ليبيا إنتاجها، ما ساهم في انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر، والقضاء على المكاسب التي تحققت بعد اندلاع الحرب على أوكرانيا.

لكن بعض المحللين حذروا من أن التوصل لاتفاق مع إيران قد يستغرق بعض الوقت، بسبب الانتخابات الأميركية المقبلة.

وقال راي أتريل من بنك أستراليا الوطني، إن "اتفاقا مع إيران قد لا يحظى بشعبية لدى الناخبين الأميركيين، لذا من الصعب تصور ذلك قبل انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر".

وأضاف: "لكن الأسواق في الوقت الحالي تميل إلى التفاؤل، والآمال في التوصل إلى اتفاق... زادت من هبوط أسعار النفط".

وكان الاتحاد الأوروبي يدرس الثلاثاء، رد إيران على نص "نهائي" بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، والذي قدمه في محادثات في فيينا.

وقالت الولايات المتحدة الإثنين، إنها ستبلغ منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ردها على النص الذي قدمه في الثامن من آب/ أغسطس.

والثلاثاء في أوروبا، ارتفع السعر المرجعي للغاز الطبيعي الهولندي "تي تي إف" بنسبة 4,7 بالمئة، وصولا إلى 230,50 يورو للميغاواط/ساعة، وهو أعلى مستوى له منذ مطلع آذار/ مارس، أي بعد وقت قصير من بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.

واتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، واشنطن بإطالة أمد الحرب في أوكرانيا، فيما وقعت انفجارات في منشأة عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا.

وقال بوتين إن واشنطن "تستخدم شعب أوكرانيا كوقود للمدافع"، منتقدًا الولايات المتحدة لتزويد كييف بالأسلحة.

من جانبها، قالت شركة "غازبروم" الروسية، الثلاثاء، إن أسعار الغاز في أوروبا قد تقفز 60 بالمئة إلى أكثر من أربعة آلاف دولار للألف متر مكعب في شتاء هذا العام، بينما يستمر تراجع إنتاج وصادرات الشركة، وسط عقوبات غربية.

وتسير تدفقات الغاز من روسيا، أكبر مورد لأوروبا، عند مستويات منخفضة هذا العام، جرّاء تداعيات العقوبات الغربية على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا، بحسب إعلام أوروبي.

وقالت غازبروم إن "أسعار الغاز الأوروبية للبيع الفوري وصلت إلى 2500 دولار (للألف متر مكعب). وفقا لتقديرات متحفظة، وإذا استمر هذا الاتجاه، فإن الأسعار ستتجاوز 4000 دولار للألف متر مكعب هذا الشتاء".