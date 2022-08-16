تركيا تنفي توقيع اتفاقات جديدة مع روسيا بشأن منظومة "إس-400"

نفى مسؤول تركي ما أوردته وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء، نقلا عن رئيس هيئة التعاون العسكري الروسية، اليوم الثلاثاء، حول توقع روسيا وتركيا عقد لتوريد دفعة ثانية من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية "إس-400" إلى أنقرة.

وقال مسؤول تركي، تحدث لوكالة "رويترز" إن العقد الأصلي الذي وقعته أنقرة مع موسكو لشراء منظومة الدفاع الجوي الصاروخية "إس-400" يشمل دفعتين، مضيفا أنه لا توجد اتفاقات جديدة.

وأكد المسؤول الدفاعي التركي إن "شراء الدفعة الثانية كان ضمن الخطة الأصلية والعقد ذي الصلة". وأضاف المسؤول أن "العملية مستمرة، ولا توجد اتفاقات جديدة".

وأثارت تركيا غضب الولايات المتحدة عندما اشترت هذه المنظومة الروسية لأول مرة في عام 2020، وفرضت عقوبات على مسؤولي الدفاع الأتراك ردا على ذلك.

وتحدّت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، تحذيرات الولايات المتحدة عبر شرائها منظومة "إس-400" الدفاعية، المضادة للطائرات من روسيا، ما أثار الخشية في الحلف من أن يسمح هذا العقد لروسيا بتحسين مهاراتها في مجال استهداف طائرات أميركية أو تلك التابعة لدول غربي أوروبا.

وتحض الولايات المتحدة، أنقرة، على عدم شراء أسلحة من موسكو، تحت طائلة تدهور علاقاتهما، بعد التوترات الناجمة عن شراء تركيا منظومة "إس-400" الروسية المضادة للطائرات.

وكانت نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، قد أكد في حديث صحافي سابق، عند سؤالها عن زيارة أجراها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى منتجع سوتش حيث التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "لقد حضضنا تركيا على كافة المستويات وفي كل المناسبات على عدم الاحتفاظ بمنظومة إس-400، والامتناع عن شراء أي معدّات عسكرية روسية إضافية".

وأكّدت مرة جديدة أنّ منظومة "إس-400" "غير متوافقة، ولا يمكن استخدامها مع منظومات حلف شمال الأطلسي". وصرحت شيرمان بأن "تركيا تشكل في بعض الأحيان تحدياً. أنا متأكدة من أنهم (الأتراك) يعتبرون الولايات المتحدة في بعض الأحيان تحدياً. لكنهم حليف مهمّ في حلف الأطلسي".1