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كولومبيا: تسعة عمال عالقون في منجم للفحم إثر انهيار أرضيّ

تاريخ النشر: 18/08/2022 - 10:46

كولومبيا: تسعة عمال عالقون في منجم للفحم إثر انهيار أرضيّ
(توضيحية - geety images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلنت السلطات الكولومبية أنّ انهيارا أرضيا وقع أمس الأربعاء، في منجم غير قانوني للفحم الحجري في وسط البلاد، ممّا أسفر عن احتجاز تسعة عمّال تحت الأرض.

وقالت "وكالة التعدين الوطنية"، وهي هيئة حكومية، في بيان إنّ الانهيار الأرضي وقع في منجم غير قانوني في بلدة لينغوازكي.

وأضافت أنّه "في الساعة 17:30 (22:30 ت غ) حصل اتّصال مع عمّال المنجم. العمّال التسعة جميعهم على قيد الحياة، وأحدهم مصاب. يتمّ تزويدهم بالهواء، وهم يتلقّون دعما طبيا من السطح".

ووقع الانهيار الأرضي صباح الأربعاء، ومذّاك يحاول عناصر الإنقاذ إخراج العمّال التسعة المحتجزين تحت الأرض.

وقالت الوكالة في بيانها إنّها تبحث في إمكانية "حفر نفق من منجم آخر لنتمكن من الوصول إليهم".

وفي 2021 سجّلت كولومبيا، رابع أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، مصرع 148 شخصا في حوادث مناجم.

ويشكّل قطاعا البترول والتعدين المصدران الرئيسيان لواردات الخزينة من الصادرات.

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