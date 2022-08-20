مصرع 15 وإصابة 22 في حادث سير في تركيا

لقي 15 شخصًا مصارعهم وأصيب 22 آخرون بجروح متفاوتة، في حادث سير مع سيارة إسعاف وقع اليوم، السبت، جنوب شرق تركيا، بحسب ما أعلن حاكم محافظة غازي عنتاب.

وقال الحاكم داود غول، على تويتر، إنه "لقي 15 من مواطنينا مصرعهم وأصيب 22 (...) في الحادث بين حافلة وفريق إنقاذ وسيارة إسعاف (...) على الطريق السريع بين غازي عنتاب ونيزيب".

قالت وكالة الأنباء التركية "ديميرورين" إن حافلة ركاب كانت تسير على طريق سريع صدمت سيارة إسعاف وسيارة إطفاء وسيارة لفريق من الصحافيين كانت قد توجهت كلها إلى مكان حادث سابق.

وأضاف الحاكم أن ثلاثة عناصر أطفاء ومسعفين وصحافيين بين الضحايا. وأظهرت مشاهد بثتها الوكالة التركية القسم الخلفي لسيارة إسعاف مدمر جزئيًا وحطام سيارات.