مقتل ضابط إيراني خلال مهمة استشارية في سورية

أعلنت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن قياديا في القوة البرية للحرس الثوري الإيراني قتل، فجر الإثنين، في سورية، حيث كان في "مهمة استشارية".

وقالت وسائل إعلام إيرانية أخرى إن المستشار العسكري أبو الفضل عليجاني، قتل فجر أمس الاثنين، في سورية، وسينقل جثمانه إلى إيران لتشييعه خلال الأيام المقبلة، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل عن ظروف مقتله.

وأضافت أن عليجاني من سكان محافظة أصفهان ويعمل مهندسا للعمليات القتالية في جامعة أمير المؤمنين للعلوم والفنون القتالية التابعة للحرس الثوري.

والأحد، قتل القيادي والمسؤول الأمني في الحرس الثوري الإيراني خالد السلامة "أبو عقيل"، في ظروف غامضة في مدينة الميادين، حيث تسيطر المليشيات الإيرانية شرق دير الزور.

وقبل أسبوعين، أعلن الحرس الثوري الإيراني العثور على جثث تعود لخمسة ضباط وعناصر من صفوفها في قرية خان طومان في ريف حلب الجنوبي.

وكشف الحرس الثوري، وقتها، عن هويات عناصره الخمسة، إلا أنه لم يسهب في التفاصيل عن مقتلهم باستثناء الجنرال عبد الله إسكندري الذي أصبح يُعرف باسم “الجنرال مقطوع الرأس” بعد اعتقاله وقطع رأسه في سورية.

وجرت استعادة الرفات بعد عملية طويلة وتحليل الحمض النووي (دي إن إيه).

وفي آذارمارس الماضي، أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن مقتل قياديين اثنين من الحرس الثوري جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق في العاصمة السورية دمشق.

وأشارت إلى أن القتيلين هما العقيدان مرضى سيد نجاد، وإحسان كربلائيبور.

ومن وقت لآخر، تشن إسرائيل هجمات جوية على مواقع للنظام وأخرى تابعة للقوات الإيرانية في محافظات سورية مختلفة.

ووفقا لدراسة نشرها مركز "جسور للدراسات" في كانون الثاني/يناير 2021، فإن إيران، التي تقاتل إلى جانب قوات نظام الرئيس بشار الأسد، تمتلك 131 موقعا بين قاعدة ونقطة عسكرية في 10 محافظات، 38 منها في درعا و27 في دمشق وريفها و15 في حلب و13 في دير الزور و12 في حمص و6 في حماة و6 في اللاذقية و5 في السويداء و5 في القنيطرة و4 في إدلب.