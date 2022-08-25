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اليابان: استقالة قائد الشرطة على خلفية اغتيال شينزو آبي

تاريخ النشر: 25/08/2022 - 11:12

اليابان: استقالة قائد الشرطة على خلفية اغتيال شينزو آبي
عناصر الأمن تحاول الإمساك بمطلق النار على آبي (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن قائد الشرطة الوطنية في اليابان، إيتارو ناكامورا، اليوم الخميس، إنه قدم استقالته بعد اعترافه بالفشل في حماية رئيس الوزراء السابق، شينزو آبي الذي اغتيل في 8 تموز/ يوليو، خلال تجمع انتخابي في منطقة نارا.

وقال ناكامورا "قررنا إعادة تنظيم فريقنا والبدء من جديد في ما يتعلق بمهماتنا الأمنية ولهذا السبب قدمت استقالتي".

وجاء هذا الإعلان في مؤتمر صحافي يعرض بالتفصيل نتائج التحقيق في العيوب التي شابت طريقة حماية رئيس الوزراء السابق.

وأضاف ناكامورا: "بينما كنا ندقق في الحادث، قررنا البدء من جديد وإصلاح نظامنا الأمني".

وأوقف المشتبه به في تنفيذ عملية الاغتيال على الفور، ويعتقد أنه استهدف آبي لأنه يعتقد أنه مرتبط بكنيسة التوحيد، وهي حركة دينية تُعرف أيضا باسم "طائفة مون".

وأوضحت الشرطة في التقرير "فشلها في إنقاذ حياة آبي" عندما تعرض للاغتيال.\

وبحسب التقرير، وجدت الشرطة ثغرات في خطة حماية آبي، ما سمح للمهاجم بإطلاق النار عليه من الخلف وقتله، وفق وكالة "كيوكو" المحلية.

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#شينزو آبي

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