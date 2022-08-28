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تركيا تتهم اليونان بـ"عمل عدائي" ضد طائراتها

تاريخ النشر: 28/08/2022 - 15:56

تركيا تتهم اليونان بـ"عمل عدائي" ضد طائراتها
بحر إيجه (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

اتهمت تركيا السلطات اليونانية، اليوم الأحد، بأن نظام الدفاع الجوي اليوناني "إس-300"، استهدف طائرات تركية كانت في مهمة ببحر إيجه وفي شرقي البحر المتوسط، ونددت بعمل "عدائي".

أعلنت تركيا، الأحد، أن طائرات تركية كانت في مهمّة في بحر إيجه وفي شرق البحر المتوسط استُهدفت بنظام الدفاع الجوّي "إس-300" لليونان، مندّدة بـ"عمل عدائي".

وقام نظام الدفاع الجوّي اليوناني المتمركز في جزيرة كريت بـ"إغلاق" أجهزة الاستشعار المنصوبة على طائرات "إف-16" التركية التي كانت تجري الثلاثاء الماضي مهمّة استطلاع على علوّ 10 آلاف قدم غرب جزيرة رودس، وفق ما أفادت مصادر في وزارة الدفاع التركية.

وأكّدت المصادر أن هذه الخطوة توازي "عملا عدائيا" بحسب قواعد الاشتباك في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

غير أن الطائرات التركية "نفّذت مهمّتها وعادت إلى قاعدتها سالمة".

اشتكت تركيا في الأشهر الأخيرة من أعمال لليونان وصفتها بالاستفزازية والمضرّة بجهود السلام.

وبين الدولتين الجارتين العضوين في الناتو، خلافات تعود للماضي حول الحدود البحرية والجوية تدفع القوّات الجوية إلى تنفيذ دوريات ومهمّات اعتراضية بوتيرة شبه يومية، لا سيّما في محيط الجزر اليونانية القريبة من السواحل التركية.

وتتّهم أثينا أنقرة بإرسال طائراتها للتحليق فوق الجزر اليونانية.

وتؤّكد تركيا من جهتها أن اليونان تحشد جنودا في جزر من بحر إيجه، بما يخالف معاهدات السلام المبرمة في أعقاب الحربين العالميتين.

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#اليونان
#تركيا
#بحر إيجه

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