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الحكومة البولندية تطالب ألمانيا بتعويض بقيمة 1300 مليار يورو

تاريخ النشر: 01/09/2022 - 17:47

الحكومة البولندية تطالب ألمانيا بتعويض بقيمة 1300 مليار يورو
جنود ألمان في الحرب العالمية الثانية (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

ستطالب الحكومة البولندية السلطات الألمانية بالتفاوض على تعويض وارسو بمبلغ 1300 مليار يورو، بعد أن قدّرت حجم الأضرار التي تكبدتها بسبب ألمانيا بقيادة الحزب النازي خلال الحرب العالمية الثانية.

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وقال نائب رئيس الوزراء البولندي، ياروسلاف كاتشينسكي، رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس "إنه مبلغ ضخم قدره 6,2 تريليون" زلوتي (1300 مليار يورو)، مضيفا أن الآلية التي ستفضي إلى تلقي بولندا هذه التعويضات ستكون "طويلة وصعبة".

وأشار إلى أن "قسما كبيرا (من المبلغ) هو تعويض عن مقتل أكثر من 5,2 مليون مواطن بولندي".

وأدلى كاتشينسكي بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي خصصه لعرض تقرير حول خسائر بولندا خلال الحرب العالمية الثانية.

ويقدر التقرير خسائر بولندا المادية بـ800 مليار زلوتي (170 مليار يورو).

وغالبا ما شدد حزب القانون والعدالة منذ وصوله إلى السلطة عام 2015 على مسألة التعويضات. وبدأ العمل على التقرير في 2017.

وقال كاتشينسكي "لم نكتف بإعداد تقرير هو وثيقة مفتوحة سيتم حتما استكمالها، بل اتخذنا أيضا قرارا، قرارا يتعلق بتحرك لاحق، وهذا التحرك يقضي بأن نطلب من ألمانيا التفاوض على هذه التعويضات. وهذا قرار سننفذه".

وتابع "الألمان احتلوا بولندا والحقوا بنا أضرارا جسيمة. كان الاحتلال إجراميا ووحشيا إلى حد يفوق التصور، وترك عواقب لا تزال في حالات كثيرة مستمرة حتى اليوم".

تقول ألمانيا إن بولندا تخلت عن تقاضي تعويضات حرب من ألمانيا الشرقية عام 1953، غير أن المحافظين البولنديين ينفون ذلك.

بودكاست عرب 48

#ألمانيا
#بولندا
#الحرب العالمية الثانية
#مطالبة بتعويضات

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