لمواجهة تصاعد نفوذ الصين: بايدن يعقد قمة مع قادة جزر المحيط الهادئ

عرب ٤٨ / أ ف ب

من المزمع أن يلتقي الرئيس الأميركي، جو بايدن، بقادة جزر المحيط الهادئ في البيت الأبيض يومي 28 و29 أيلول/سبتمبر الجاري؛ حسب ما أعلنت المتحدثة باسمه فيما تحاول واشنطن التصدي لنفوذ الصين المتزايد في هذه المنطقة.

وتأتي هذه القمة التي تعقد للمرة الأولى بعدما كان قد أعلن عنها في البداية بمطلع آب/أغسطس، من دون أن يتم تحديد موعد لها.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان – بيار، أن اللقاء "سيعكس" التعاون بين الولايات المتحدة وجزر المحيط الهادئ من أجل "منطقة محيط الهادئ – الهندي حرة ومفتوحة" مستعيدة خطاب واشنطن الهادف لاحتواء طموحات بكين المتزايدة.

وسيتطرق بايدن أيضا إلى التغير المناخي الذي يشكل تهديدا وجوديا لهذه الجزر المعرضة للخطر بسبب تصاعد منسوب المياه، إلى جانب الأمن البحري ومكافحة فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن "القمة ستثبت الشراكة العميقة والدائمة للولايات المتحدة مع جزر المحيط الهادئ ومنطقة المحيط الهادئ والتي تستند إلى تاريخ وقيم وروابط مشتركة بين الشعوب".

وتعمل الولايات المتحدة على تعزيز علاقاتها مع جزر المحيط الهادئ في مواجهة تصاعد نفوذ الصين التي تعمل على ترسيخ وجودها في المنطقة.

وكانت جزر سليمان وقعت في نيسان/أبريل اتفاقا أمنيا مع بكين يثير قلق الولايات المتحدة وحلفائها.

وكانت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس وفي خطاب افتراضي أمام قمة جزر المحيط الهادىء في تموز/يوليو، أعلنت عن تمويل جديد بقيمة 600 مليون دولار وخطط للولايات المتحدة لفتح سفارات جديدة في تونغا وكيريباتي.