  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

لمواجهة تصاعد نفوذ الصين: بايدن يعقد قمة مع قادة جزر المحيط الهادئ

تاريخ النشر: 02/09/2022 - 18:07

لمواجهة تصاعد نفوذ الصين: بايدن يعقد قمة مع قادة جزر المحيط الهادئ
بايدن (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

من المزمع أن يلتقي الرئيس الأميركي، جو بايدن، بقادة جزر المحيط الهادئ في البيت الأبيض يومي 28 و29 أيلول/سبتمبر الجاري؛ حسب ما أعلنت المتحدثة باسمه فيما تحاول واشنطن التصدي لنفوذ الصين المتزايد في هذه المنطقة.

وتأتي هذه القمة التي تعقد للمرة الأولى بعدما كان قد أعلن عنها في البداية بمطلع آب/أغسطس، من دون أن يتم تحديد موعد لها.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان – بيار، أن اللقاء "سيعكس" التعاون بين الولايات المتحدة وجزر المحيط الهادئ من أجل "منطقة محيط الهادئ – الهندي حرة ومفتوحة" مستعيدة خطاب واشنطن الهادف لاحتواء طموحات بكين المتزايدة.

وسيتطرق بايدن أيضا إلى التغير المناخي الذي يشكل تهديدا وجوديا لهذه الجزر المعرضة للخطر بسبب تصاعد منسوب المياه، إلى جانب الأمن البحري ومكافحة فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن "القمة ستثبت الشراكة العميقة والدائمة للولايات المتحدة مع جزر المحيط الهادئ ومنطقة المحيط الهادئ والتي تستند إلى تاريخ وقيم وروابط مشتركة بين الشعوب".

وتعمل الولايات المتحدة على تعزيز علاقاتها مع جزر المحيط الهادئ في مواجهة تصاعد نفوذ الصين التي تعمل على ترسيخ وجودها في المنطقة.

وكانت جزر سليمان وقعت في نيسان/أبريل اتفاقا أمنيا مع بكين يثير قلق الولايات المتحدة وحلفائها.

وكانت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس وفي خطاب افتراضي أمام قمة جزر المحيط الهادىء في تموز/يوليو، أعلنت عن تمويل جديد بقيمة 600 مليون دولار وخطط للولايات المتحدة لفتح سفارات جديدة في تونغا وكيريباتي.

بودكاست عرب 48

#جو بايدن
#أميركا
#جزر المحيط الهادئ
#الصين
#البيت الأبيض

حوارات

حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟
حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟

2022-08-27

روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس
روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس

2022-08-20

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تقرير: إسرائيل قصفت مطار دمشق لمنع وصول طائرة شحن إيرانية
تقرير: إسرائيل قصفت مطار دمشق لمنع وصول طائرة شحن إيرانية

2022-09-02

"مجموعة السبع" تسعى إلى فرض سقف على سعر النفط الروسي
"مجموعة السبع" تسعى إلى فرض سقف على سعر النفط الروسي

2022-09-02

إيران تحتجز سفينتين عسكريتين أميركيتين في البحر الأحمر
إيران تحتجز سفينتين عسكريتين أميركيتين في البحر الأحمر

2022-09-02

الأكثر قراءة

شهيدان برصاص الاحتلال في نابلس ورام الله

شهيدان برصاص الاحتلال في نابلس ورام الله

2022-09-01
مناقصة إسرائيلية لبيع أسلحة قديمة يمكنها التسبب بمجازر حول العالم

مناقصة إسرائيلية لبيع أسلحة قديمة يمكنها التسبب بمجازر حول العالم

2022-09-01
العليا ترد استئناف المستوطن قاتل عائلة دوابشة

العليا ترد استئناف المستوطن قاتل عائلة دوابشة

2022-09-01
تحسبا من تصعيد: بايدن ولبيد بحثا قضية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

تحسبا من تصعيد: بايدن ولبيد بحثا قضية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

2022-09-01
حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض الحرارة

حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض الحرارة

2022-09-01