تركيا تصعد من تهديداتها لليونان وسط توترات سياسية وعسكرية

صعد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، من تهديداته إلى اليونان اليوم، السبت، متوعدا إياها برد مفاجئ.

واستخدم إردوغان هذه العبارة سابقا للإشارة إلى العمليات العسكرية الوشيكة في سورية والعراق بحق المسلحين الأكراد الذين تعتبرهم تركيا تهديدا وجوديا. وقد نفذ هذا التهديد عدة مرات.

وفي معرض حديثه في مهرجان التكنولوجيا الجوية في مدينة سامسون، حيث عرضت تركيا النموذج الأولي لطائرة مقاتلة مسيرة، وجه إردوغان انتقادات لليونان من جراء التوترات السياسية والعسكرية بين البلدين.

واتهمت تركيا اليونان باستخدام منظومات صواريخ روسية الصنع من طراز "إس-300" في جزيرة كريت لاستهداف الطائرات التركية في آب/أغسطس.

وقالت أنقرة أيضا إن طائرات "إف-16" اليونانية تحرشت بالطائرات التركية من خلال وضعها تحت قفل الرادار خلال مهمة للناتو في شرق البحر المتوسط.

وتقدمت تركيا بشكاوى للناتو. وفي المقابل، اتهمت أثينا تركيا بانتهاك مجالها الجوي.

ورغم الخلافات بين تركيا واليونان، وهما من أعضاء الناتو، منذ عقود حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك المزاعم الإقليمية بالسيادة في بحر إيجه والخلافات حول المجال الجوي هناك، كادت المناوشات بين البلدين أن تصل بهما إلى حافة الحرب ثلاث مرات خلال الخمسين عاما الماضية.

وتزعم تركيا أن اليونان تنتهك الاتفاقيات الدولية عبر عسكرة جزر بحر إيجه.

وقال إردوغان يوم السبت إن "احتلال اليونان للجزر في بحر إيجه لا يقيدنا، وقد نقوم بما يلزم عندما يحين الوقت ونأتي ذات ليلة على حين غرة".

وأضاف "انظروا إلى التاريخ، إذا تماديتم، فسيكون الثمن باهظا".

كما قال إردوغان "لدينا جملة واحدة لليونان: لا تنسوا إزمير"، في إشارة إلى الهزيمة الساحقة للقوات اليونانية على يد الجيش التركي في المدينة عام 1922.