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لا لقاء مقررا بين بوتين وأوربان في موسكو

تاريخ النشر: 03/09/2022 - 12:22

لا لقاء مقررا بين بوتين وأوربان في موسكو
الرئيس الروسي بوتين (gettyimages)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

أعلن الكرملين أن لا لقاء مقررا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي يزور موسكو، اليوم السبت، لحضور جنازة آخر زعيم للاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشيف.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، لوكالة الانباء الروسية ريا-نوفوستي "بحسب معلوماتنا، هو (أوربان) لن يأتي سوى لوداع غورباتشيف. لم يحصل أي طلب لعقد لقاءات".

ويتوجه رئيس الوزراء المجري القومي فكتور أوربان، الذي يتبع سياسة منفردة في أوروبا عبر تجارة الغاز مع روسيا، إلى موسكو، اليوم السبت، لحضور جنازة آخر زعيم للاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشيف، كما أعلن سكرتير الدولة للاتصالات الدولية.

وكتب سكرتير الدولة في تغريدة على تويتر غداة إعلان مجموعة غازبروم الروسية العملاقة الإبقاء على إغلاق خط أنابيب الغاز نورد ستريم الحيوي لأوروبا، أن أوربان الذي سيرافقه وفد، يريد أن "يحيي الراحل ميخائيل غورباتشيف".

وتنظم جنازة آخر زعيم للاتحاد السوفياتي السابق السبت في موسكو.

وتوفي غورباتشيف، مساء الثلاثاء، "بعد صراع طويل مع مرض خطر"، حسب ما أفاد المستشفى التابع للرئاسة الروسية حيث كان يعالج.

ويحظى غورباتشيف الذي وصل إلى السلطة في 1985، باحترام كبير في الدول الغربية، فيما يأخذ عليه جزء من الروس مساهمته في انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، عند محاولته إنقاذه مع إصلاحات ديموقراطية واقتصادية.

وحرر الجيش السوفياتي بودابست من الاحتلال النازي عام 1945 ، ثم أصبحت المجر تحت هيمنة السوفيات. في 1956 تم سحق تمرد بالدبابات.

تأتي زيارة أوربان إلى موسكو، فيما أعلنت شركة غازبروم، الجمعة، عن تمديد إغلاق أنبوب الغاز نورد ستريم بسبب أعمال صيانة.

وكانت المجر أعلنت، الأربعاء، عن اتفاق مع شركة غازبروم الروسية العملاقة لمدها بشحنات إضافية من الغاز، في وقت تواجه الدول الأوروبية الأخرى انخفاضا حادا في الإمدادات.

وأقام رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان، علاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منذ عودته إلى السلطة في 2021، وحافظ على هذا التعاون رغم الغزو الروسي لأوكرانيا.

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#فلاديمير بوتين
#روسيا
#فيكتور أوربان
#المجر
#ميخائيل غورباتشيف

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